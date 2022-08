Idoso é encontrado morto em via pública na região metropolitana

Um idoso de 68 anos foi encontrado morto, neste domingo (14), na Rua Bandeirantes, no Tabuleiro do Pinto, em Rio Largo, região metropolitana da capital. A vítima, identificada como Antonio José da Conceição, foi encontrado desacordado por populares, que acionaram o samu. Policiais militares e uma equipe do samu foram ao local e, durante…

Policiais militares e uma equipe do samu foram ao local e, durante o atendimento, foi constatado que a vítima estava em óbito. Segundo as primeiras informações, não foi encontrada nenhuma lesão aparente na vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde será submetido à necropsia, que determinará a causa da morte. Familiares informaram à polícia que o idoso era dependente de álcool.