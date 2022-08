IFMA abre período para pedidos de isenção de taxa do Processo Seletivo Técnico 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) abriu nesta terça-feira, dia 30 de agosto, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo Técnico 2023. As solicitações podem ser feitas até o dia 14 de setembro.

De acordo com as orientações do edital, os interessados poderão fazer os pedidos online, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponibilizado pelo IFMA.

O edital estabelece ainda que podem solicitar o benefício os candidatos que são membros de famílias de baixa renda e que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para fazer a solicitação, o candidato deverá informar todos os dados solicitados no sistema de inscrição.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 19 de setembro. Os estudantes poderão consultar as respostas do IFMA no site da seleção.

Sobre o processo seletivo

Segundo informado pelo Instituto, o período de inscrição para o Processo Seletivo Técnico 2023 será de 23 de setembro a 24 de outubro de 2022. As inscrições deverão ser feitas virtualmente, por meio do site da Funetec.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 30,00.

A seleção dos candidatos será feita por meio da aplicação de um exame. A aplicação das provas está marcada para o dia 27 de novembro. A divulgação do resultado final está prevista para 30 de dezembro.

As vagas ofertadas pelo IFMA são para cursos ministrados nos seguintes campi: Zé Doca, Viana, Timon, São Raimundo das Mangabeiras, São Luís – Monte Castelo, São Luís – Maracanã, São Luís – Centro Histórico, São José de Ribamar, São João dos Patos, Santa Inês, Presidente Dutra, Pinheiro, Pedreiras, Itapecuru Mirim, Imperatriz, Grajaú, Coelho Neto, Codó, Caxias, Buriticupu, Barreirinhas, Açailândia, Alcântara, Araioses, Carolina, Porto Franco, Rosário, Babacal, Barra do Corda, Barreirinhas.

