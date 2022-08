IFMG divulga edital do Vestibular 2023; veja datas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) publicou o edital com as principais datas e procedimentos do Vestibular 2023. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas no período de 12 de setembro a 30 de outubro deste ano.

Os interessados deverão se inscrever online, por meio do site do Instituto. O edital estabelece ainda que o valor da taxa de inscrição será de R$ 20,00. O IFMG vai receber os pedidos de isenção até o dia 17 de outubro. Poderão solicitar o benefício os estudantes de baixa renda.

Seleção

De acordo com o edital, a seleção para ingresso nos cursos técnicos será feita através da aplicação de prova que está prevista para o dia 4 de dezembro de 2022.

Já a classificação dos inscritos para os cursos de graduação será feita com o aproveitamento do desempenho do candidatos em uma das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, os candidatos poderão usar as notas de 2013 a 2022.

Vagas

A oferta total do IFMG é de 5.023 vagas, distribuídas entre cursos técnicos e de graduação. Das vagas ofertadas, 2.369 são para 48 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 597 são para os 16 cursos técnicos subsequentes e 2.057 são oportunidades são para 51 cursos de graduação.

As oportunidades são para os 18 campi distribuídos nas cidades de Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.

O IFMG também vai ofertar vagas para ingresso nos cursos de graduação através do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que usará as notas do Enem 2022.

Acesse o site do IFMG para mais informações.

