IFMS divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou o edital de abertura do Processo Seletivo 2023. De acordo com o documento, as inscrições deverão ser feitas de 12 de agosto até o dia 5 de outubro de 2022.

Os interessados deverão realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio da Página do Candidato. O edital estabelece ainda que, no momento da inscrição, os candidatos deverão informar o CPF e outros dados pessoais, além do curso. Para efetivar o cadastro, será necessário pagar uma taxa no valor de R$ 20,00.

Isenção da taxa

Estudantes que estão matriculados ou que concluíram o 9º ano do ensino fundamental em escola pública ou que sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) poderão pedir a isenção da taxa de inscrição desde que possam comprovar os critérios exigidos.

As solicitações de isenção serão recebidas no período de 12 de agosto a 23 de setembro, no ato da inscrição. Para isso, os candidatos deverão selecionar o item “Isento” no sistema e anexar o documento comprobatório.

Seleção

O Processo Seletivo 2023 contará com apenas uma única etapa. Conforme o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 23 de outubro, nos dez municípios onde há oferta de vagas.

A avaliação contará com 30 questões de múltipla escolha sobre assuntos ministrados no ensino fundamental. Serão 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais.

Vagas

De acordo com o edital, a oferta do IFMS é de 1.670 vagas para diversos cursos técnicos integrados ao ensino médio. As oportunidades são para os cursos dos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Haverá reserva de vagas para estudantes egressos da rede pública de ensino, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos e indígenas.

Resultado

A publicação do resultado final do Exame de Seleção, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de dezembro. O período de matrícula será em janeiro de 2023.

Veja mais informações no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRB inicia período de inscrição para o Processo Seletivo 2022 via Enem; saiba mais.