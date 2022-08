IFPE divulga inscrição para as Olímpiadas Científicas Pernambucanas 2022; veja datas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pernambuco (IFPE) divulgou o edital com as principais datas e regras de participação nas Olimpíadas Científicas Pernambucanas 2022. Conforme o documento, o período para cadastros segue aberto até o dia 30 de setembro de 2022.

O edital estabelece ainda que poderão participar das 6ª Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica (OPA), 5ª Olimpíada Pernambucana de Física (OPEF) e 5ª Olimpíada Pernambucana de Foguetes (OPEFOG) as escolas públicas e privadas de todo o estado de Pernambuco.

As escolas interessadas deverão se cadastrar no evento através do preenchimento de um formulário por um professor, técnico educacional ou representante legal da escola. Após a confirmação da inscrição, as escolas terão um prazo para realizar a competição em suas próprias dependências.

Os estudantes interessados em participar deverão se inscrever na sua própria escola, por meio do professor representante, que aplicará as atividades e as enviará para a comissão organizadora.

De acordo com o cronograma do IFPE, as provas das Olimpíadas Científicas serão aplicadas no mês de outubro, seguindo a distribuição abaixo:

A prova da 6ª OPA será aplicada no dia 7 de outubro.

A prova da 5ª OPEF será no dia 21 de outubro.

As escolas que queiram participar da 5ª OPEFOG deverão realizar os lançamentos de foguetes e registrar os respectivos alcances registrados pelos/as estudantes até o dia 7 de outubro.

O edital estabelece ainda que as olimpíadas fornecerão certificados para os escolas e alunos participantes. Além disso, haverá também a premiação com medalhas de ouro, prata ou bronze, de acordo com as notas obtidas pelos estudantes.

Veja mais informações no site do IFPE.

