IFRJ recebe inscrições para o Processo Seletivo 2023

O período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 14 de outubro deste ano.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site do IFRJ. Conforme o edital, não há cobrança de taxa de inscrição. O Instituto deve divulgar a Confirmação Preliminar de Inscrição no dia 24 de outubro.

A seleção visa o preenchimento de vagas para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, para os 1º e 2º períodos do ano letivo de 2023.

De acordo com o edital podem concorrer às vagas ofertadas os candidatos que tenham o ensino médio completo ou, pelo menos, estejam cursando em 2023 o 2º ano do ensino médio na data da matrícula no IFRJ, a depender do curso escolhido.

Seleção

O edital estabelece ainda que a seleção dos inscritos será feita através de sorteio público. Segundo o cronograma, o Sorteio Público acontecerá entre os dias 9 e 11 de novembro e será feito de forma eletrônica.

Vagas

De acordo com o edital, ao todo, o IFRJ está ofertando 1.356 vagas em cursos de diversas áreas. O Instituto reserva parte das vagas para o sistema de cotas.

Nesse sentido, os candidatos poderão concorrer às oportunidades em Ampla Concorrência (AC) ou por meio Sistema de Reserva de Vagas (SRV), exclusivo para estudantes que cursaram o ensino fundamental integralmente em Escolas Públicas. Dentre as vagas do SRV, há percentual exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

A divulgação do resultado, com a classificação geral do Processo Seletivo 2023, está prevista para o dia 21 de novembro.

Acesse o site do IFRJ para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFAM libera resultado final da 3ª etapa do PSC 2022; saiba mais detalhes.