IFS libera 2ª chamada do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) divulgou a lista de aprovados na 2ª chamada do Processo Seletivo 2022/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova convocação no site do IFS.

O IFS realizou também a convocação dos candidatos que estão na 2ª chamada do Processo Seletivo 2022/2 e que se autodeclarados negros (pretos ou pardos) ou indígenas para a análise de heteroidentificação étnico-racial. O procedimento será feito de forma presencial, no campus de inscrição.

De acordo com o cronograma, a banca de heteroidentificação será no dia 12 de agosto para os candidatos aos cursos técnicos subsequentes e também para os candidatos aos cursos de graduação. Somente os aprovados nesta etapa poderão realizar as matrículas.

Vagas

De acordo com o edital do Processo Seletivo 2022/2, a oferta total do IFS é de 295 vagas em diversos cursos de graduação. O documento indica ainda que as vagas são para os cursos dos campi do IFS de Aracaju, Lagarto, São Cristóvão e Glória.

Do total das vagas, 25% estão reservadas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Dentre as vagas reservadas, há percentual para os estudantes que tenham renda menor que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência (PcD).

Como foi o Vestibular 2022/2?

O IFS aplicou as provas da seleção para os cursos de graduação no dia 19 de junho, das 9h às 13h. A avaliação contou com uma prova de redação e com questões objetivas de conhecimentos gerais. Desse modo, a prova abarcou assuntos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, e Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês).

Veja mais informações no edital do Processo Seletivo 2022/2.

