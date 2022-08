IFS realiza nova chamada do Vestibular 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) divulgou nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, a 3ª chamada do Vestibular 2022/2 para ingresso nos cursos técnicos subsequentes e nos cursos de graduação. Desse modo, os candidatos já podem conferir a nova lista de convocados no site do IFS.

De acordo com o edital, as matrículas devem ser feitas de forma presencial diretamente no campus para o qual o candidato se inscreveu. Os procedimentos de matrículas devem ser realizados nos dias 29 e 30 de agosto e 1, 2, e 5 de setembro. Os candidatos devem apresentar todos os documentos solicitados no edital.

Como foi o Vestibular 2022/2?

A seleção do Vestibular 2022/2 foi feita em apenas uma fase, com a aplicação de provas no dia 19 de junho, no período das 9h às 13h.

O exame foi composto por uma prova de redação e por questões objetivas de conhecimentos gerais. Desse modo, a prova abarcou assuntos das seguintes disciplinas: língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia, e língua estrangeira (espanhol ou inglês).

Oferta de vagas

Ao todo, o IFS ofertou 295 vagas em diversos cursos de graduação, além das vagas para os cursos técnicos subsequentes. De acordo com o edital, as vagas ofertadas são para os cursos ministrados nos campi do IFS de Aracaju, Lagarto, São Cristóvão e Glória.

Do total das vagas, 25% estão reservadas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Dentre as vagas reservadas, há percentual para os estudantes que tenham renda menor que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência (PcD).

Veja mais informações sobre o Vestibular 2022/2 no edital.

