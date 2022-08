IFSULDEMINAS terá novos concursos públicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS) vem se preparando para um novo concurso público.

Dessa forma, a intenção é de ofertar vagas para o cargo de Técnico Administrativo. Isto é, carreira que exige formação em nível médio ou superior, em diferentes áreas.

Além disso, também há a expectativa de que o órgão abra oportunidades para o cargo de Professor.

No entanto, esta e outras informações apenas serão confirmadas com a publicação do edital. Isto é, documento que definirá todas as regras da seleção. Com a definição da banca examinadora, esta deverá elaborar e publicar o documento em breve.

Entenda melhor o que já se sabe sobre o concurso até o momento.

Quais serão os cargos?

Atualmente, consultando o site do IFSULDEMINAS, é possível conferir que a instituição conta com 14 cargos vagos para Professor de Ensino Básico Técnico Tecnológico.

Além disso, também há 14 cargos vagos para Técnico Administrativo. Deste total, portanto, estão as funções de:

Médico, com 1 vaga.

Técnico em Assuntos Educacionais, com 1 vaga.

Técnico em Agropecuária, com 3 vagas.

Assistente em Administração, com 3 vagas.

Técnico em Tecnologia da Informação, com 1 vaga.

Técnico de Laboratório, com 5 vagas.

Contudo, ainda não é possível afirmar a quantidade de vagas que o certame irá disponibilizar.

O cargo de Técnico Administrativo conta com remunerações que variam de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, de acordo com o nível de formação.

Assim, estes servidores trabalharão em regime estatutário, nas possíveis lotações:

Inconfidentes

Machado

Muzambinho

Passos

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Carmo de Minas

Três Corações

Logo que acontecer a publicação do edital, então, será possível confirmar estas informações.

IFSULDEMINAS define banca

Um dos passos da realização de um concurso público é a escolha da banca examinadora. Isto é, aquela que elaborará o edital, administrará as inscrições e avaliará os candidatos, dentre outras coisas.

Nesse sentido, o IFSULDEMINAS definiu a Fundação Cefetminas (Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais) como banca.

Isto é, uma organização da sociedade civil de interesse público federal e reconhecida como fundação de apoio pelos Ministérios da Educação (MEC) e Ciência e Tecnologia (MCT).

Esta escolha ocorreu por meio de dispensa de licitação, com publicação no Diário Oficial da União em 19 de julho.

Em seguida, a expectativa é de que, agora, a banca elabore um cronograma para o concurso com o órgão. Desse modo, será possível finalizar e publicar o edital.

Portanto, espera-se que ainda neste ano de 2022 aconteça a publicação do documento, com o início do prazo de inscrições.

É importante lembrar, ainda que a Fundação Cefetminas ficará responsável não apenas pelo concurso para Técnico Administrativo, como também para Professor.

Como foi o último concurso?

Para ter uma boa base, o candidato pode consultar provas anteriores. Assim, é possível entender o tipo de cobrança do instituto.

Nesse sentido, o último concurso do IFSULDEMINAS foi em 2019, ou seja, há três anos. Na época a oferta foi de um total de 06 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Primeiramente, exigindo nível médio e técnico, estava o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação, nas seguintes áreas:

Desenvolvimento, com 1 vaga.

Infraestrutura, com 1 vaga.

Suporte, com 1 vaga.

Além disso, também haviam vagas de nível superior, quais sejam:

Médico Psiquiatra, com 1 vaga.

Técnico em Assuntos Educacionais, com 2 vagas.

Assim, os candidatos passaram por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

O exame, então, exigiu conhecimentos como, por exemplo, Língua Portuguesa, Legislação, e Noções de Informática, como Conhecimentos Básicos. Ademais, também haviam questões de Conhecimentos Específicos, de acordo com cada cargo.

Por fim, alguns dos cargos também precisaram passar por provas práticas.

Instituição contou com processo seletivo em junho

Neste ano, o IFSULDEMINAS está realizando diferentes seleções. Nesse sentido, para além do concurso de cargos efetivos, ainda neste ano também realizou um processo seletivo com contratação temporária.

Assim, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais contou com esta seleção em junho de 2022.

O processo se destinou ao cargo de Professor Substituto, nas seguintes áreas:

Administração

Artes

Geografia

Química

Pedagogia

Libras/Pedagogia

Educação Física

Sociologia

Filosofia/Sociologia

Biologia

História

Matemática

Língua Portuguesa

Física

Engenharia Ambiental

Língua Inglesa

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Ciência da Computação

Redes de Computadores

Informática

Mecânica

Enfermagem

Moda

Comunicação

Filosofia

Agronomia

Alimentos

Sociologia/Geografia

Direito

Zootecnia

Língua Espanhola

Os candidatos com aprovação, então, puderam contar com jornadas de 20 ou 40 horas semanais, recebendo de R$ 2.459,95 a R$ 5.831,21.

As inscrições terminaram no dia 13 de junho e houve uma etapa única de prova de títulos.

Como funciona o IFSULDEMINAS?

Os candidatos que desejam trabalhar no IFSULDEMINAS precisam entender melhor como o instituto funciona.

Nesse sentido, é importante conhecer melhor sua história. Foi no ano de 2008, que começaram a surgir diferentes iniciativas na educação por meio do governo federal, sendo uma destas a criação dos Institutos Federais.

Assim, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia se formaram a partir da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, isto é, de:

31 centros federais de educação tecnológica (Cefets)

75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds)

39 escolas agrotécnicas

7 escolas técnicas federais

8 escolas vinculadas a universidades

Além disso, houve a unificação das as escolas agrotécnicas federais de Inconfidentes, Machado e Muzambinho.

Desse modo, houve a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS).

O instituto, então, conta com diferentes campi em várias cidades do sul do estado de Minas Gerais. Dentre estas estão:

Passos

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Carmo de Minas

Três Corações

Ademais, também é possível encontrar núcleos avançados e polos de rede em diversas cidades da região.

Assim, a atuação do instituto ocorre a partir de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, subsequentes (pós-médio), especialização técnica, Proeja, graduação, pós-graduação e cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD) e os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).

Dessa forma, o IFSULDEMINAS atua como muita importância para a educação da região, contando com diferentes profissionais.