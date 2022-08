Iguá Saneamento tem vagas de emprego em várias regiões do país

A Iguá Saneamento está divulgando oportunidades de emprego em vários estados do país e buscando profissionais qualificados que possam fazer parte da equipe de sucesso da empresa. Veja todas as informações disponíveis sobre a companhia e como se candidatar.

Iguá Saneamento abre vagas de emprego pelo Brasil

A seguir, confira todas as oportunidades anunciadas pela Iguá Saneamento e identifique as vagas que mais se adequam ao seu currículo. Veja as informações divulgadas, também, para a sua candidatura no processo seletivo.

Agente de Atendimento Externo – Mirassol/SP

Agente de Atendimento Externo – Cuiabá/MT

Agente de Atendimento Externo – Pontes e Lacerda/MT

Agente de Atendimento Externo – Alta Floresta/MT

Agente de Atendimento Interno – Mirassol/SP

Analista de Engenharia – São José do Rio Preto/SP e Remoto

Analista De Engenharia – Serviço de Campo

Analista de Georreferenciamento – Rio de Janeiro/RJ Efetivo

Analista de Indicadores – Comercial – São José do Rio Preto/SP e Remoto

Analista de Infraestrutura Pleno – São José do Rio Preto/SP e Remoto

Analista de LGPD Sr – São Paulo/SP Efetivo

Analista de Planejamento – Cuiabá/MT

Analista de Planejamento – Paranaguá/PR

Agente de Atendimento Interno – Cuiabá/MT

Agente de Atendimento Interno – Paty do Alferes/RJ

Agente de Atendimento Interno – Cuiabá

Agente de Atendimento Interno (PcD) – Trabalho Remoto

Agente de Atendimento Interno – PCD – Cuiabá/MT e Remoto

Agente de Combate a Perdas – Rio de Janeiro/RJ

Agente Fiscal – Rio de Janeiro/RJ

Agente Fiscal – Mirassol/SP

Agente Fiscal – Itapoá/SC

Agente Fiscal – Rio de Janeiro

Agente Fiscal – Mirassol/SP

Almoxarife (ATB) – Atibaia/SP

Analista Administrativo – Miguel Pereira/RJ

Analista de Controle e Manutenção Eletromecânica

Analista de Dados Pl – São José do Rio Preto/SP e Remoto

Analista de Desenvolvimento Organizacional Sênior – São Paulo/SP.

Como se inscrever

Para efetuar inscrição no processo seletivo da Iguá Saneamento, os candidatos podem acessar as informações diretamente no site de inscrição e cadastrar-se na oportunidade desejada. É imprescindível preencher todos os requisitos exigidos para se candidatar.

