IMC abre vagas de emprego pelo país; veja as regiões

A IMC – International Meal Company, fundada há 14 anos no Brasil, conta com mais de 7mil profissionais em mais de 550 Operações distintas, incluindo as franquias. A empresa abre diversas vagas de emprego pelo país. Veja como se inscrever.

IMC anuncia oportunidades de emprego

A IMC, companhia especializada na área de alimentação, presente em Centros Comerciais, Rodovias, Shoppings, Aeroportos, Catering e Hospitais, considerando Brasil, Caribe e Estados Unidos, divulga oportunidades de emprego abertas para contratação de colaboradores especializados. Dentre os cargos, estão:

Analista Administrativo de Manutenção Jr;

Analista de Administração de Pessoal Sênior;

Analista de Planejamento e Controle de Produção;

Analista De Planejamento Financeiro Sênior;

Analista de Projetos;

Analista Financeiro Pleno;

Atendente Barra da Tijuca – RJ;

Atendente Barreiro – BH;

Atendente – Barreiro MG;

Atendente BH;

Atendente Botucatu – SP;

Atendente – Campinas;

Atendente Carapicuíba;

Atendente de Restaurante;

Atendente de Restaurante – Itu;

Atendente – Guarulhos;

Atendente – Itaquaquecetuba;

Atendente – Itu;

Atendente MG;

Atendente – Nova Iguaçu;

Atendente – Porto Alegre;

Atendente – Rio de Janeiro;

Atendente RJ;

Atendente – SP;

Atendente – SP Z/N;

Atendente Uberlândia – BH;

Auxiliar de Cozinha – Itu;

Banco de Talentos;

Consultor de Treinamento;

Coordenador de Controles Operacionais;

Coordenador de Logística;

Coordenador de Turno – ABC SP;

Coordenador de Turno – Avaré;

Coordenador de Turno Barra da Tijuca – RJ;

Coordenador de Turno – Barreiro MG;

Coordenador de Turno – Barreiro MG;

Coordenador de Turno Bench – Faast Food;

Coordenador de Turno Bench – SP;

Coordenador de Turno – BH;

Coordenador de Turno Botucatu – SP;

Coordenador de Turno – Brasília;

Coordenador de Turno – Campinas;

Coordenador de Turno – Carapicuíba;

Coordenador de Turno – Coração Eucarístico;

Coordenador de Turno – Guarulhos;

Coordenador de Turno – Indaiatuba;

Coordenador de Turno – Itaquaquecetuba;

Coordenador de Turno – Itu;

Coordenador de Turno – Marília;

Coordenador de Turno – Nova Iguaçu;

Coordenador de Turno – Porto Alegre;

Coordenador de Turno – Presidente Prudente;

Coordenador de Turno – Rio de Janeiro;

Coordenador de Turno RJ;

Coordenador de Turno – Santa Bárbara d’Oeste;

Coordenador de Turno – SP;

Coordenador de Turno Uberlândia – MG;

Coordenador de Turno – Vila Isabel RJ;

Coordenador de Turno – ZN SP;

Coordenador de Turno – Zona Sul SP;

Gerente de Plantão – Cajamar;

Gerente de Restaurante Barra da Tijuca – RJ;

Gerente de Restaurante Barreiro – BH;

Gerente de Restaurante – Barreiro MG;

Gerente de Restaurante Bench – SP;

Gerente de Restaurante – Campinas;

Gerente de Restaurante – Frango Assado – Cubatão;

Gerente de Restaurante – Frango Assado – Dom Pedro 66;

Gerente de Restaurante – Itaquaquecetuba;

Gerente de Restaurante – Itu;

Gerente de Restaurante MG;

Gerente de Restaurante – Nova Iguaçu;

Gerente de Restaurante – Porto Alegre;

Gerente de Restaurante – Rio de Janeiro;

Gerente de Restaurante RJ;

Gerente de Restaurante – Santa Bárbara d’Oeste;

Gerente de Restaurante – SP;

Nutricionista – Viracopos;

Operador de Caixa – Itu;

Técnico de Manutenção Veicular – Viracopos.

Veja também: Cielo abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar em uma das oportunidades de emprego disponíveis na IMC, devem acessar o site de inscrição, prestar atenção em todas as informações e requisitos referentes a função de interesse e cadastrar o currículo.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.