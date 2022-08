Importância de um bom currículo para conseguir uma vaga de emprego

A primeira impressão é a que fica. Já ouviu essa frase? Principalmente quando o assunto é vaga de emprego, ela não poderia ser mais verdadeira. Então, como causar uma boa impressão com o recrutador e garantir a tão sonhada vaga de emprego? Com um bom currículo!

É por meio dele que você irá se apresentar, mostrar as suas habilidades, suas conquistas e chamar a atenção do responsável pela vaga. Por isso, é muito importante ter um currículo atualizado, bem feito, sem erros de português e estratégico, ou seja, que consiga se destacar em meio a outros tantos que a empresa recebe diariamente.

Quer saber como você pode fazer isso e a importância de ter um bom currículo? Confira no conteúdo a seguir!

O que deve ter em um bom currículo?

Você sabia que demora apenas seis segundos para um recrutador decidir se o seu currículo é bom ou ruim?

Imagine, então, que você tem somente seis segundos para mostrar aquela empresa que você é o candidato ideal!

Por isso, é importante garantir que o seu currículo tenha algumas informações essenciais logo no início, como dados pessoais, objetivo e carta de apresentação.

Que tal saber mais sobre o que deve ter em cada um desses campos e quais outras informações devem estar presentes para não errar no seu CV?

Dados pessoais

Conforme falamos no início, esse é o momento que você está se apresentando para o recrutador e para a empresa. Por isso, é importante deixar o seu nome, idade, endereço, e-mail e telefone logo no começo do seu currículo para que eles consigam te identificar facilmente.

Objetivo profissional

O objetivo profissional, conforme o nome sugere, indica ao recrutador o que você procura para a sua carreira nesse momento. Nele, você deve colocar para qual cargo você deseja concorrer.

É importante ser específico nessa hora e colocar a posição individual, como Analista Financeiro, por exemplo. Não generalize, descrevendo uma área ampla, como atuar na área Administrativa.

Experiências profissionais

Chegou a hora de mostrar a sua trajetória profissional. Nesse campo, é importante listar as experiências mais recentes para as mais antigas. Dessa forma, a empresa consegue saber qual foi o seu último cargo com facilidade.

Formação e cursos

Por fim, é importante relatar as suas formações e os cursos já realizados. Lembre-se de colocar a data de encerramento, a duração do curso e o local onde foi realizado.

Além de todos os tópicos que citamos acima, lembre-se sempre de manter o seu currículo atualizado, com os dados mais recentes possíveis. Ou seja, se você trocou de celular, coloque o número novo no currículo. Isso vale, também, para os endereços residenciais, de e-mail e para os anos de conclusão de curso.

Outro ponto que é fundamental ter atenção é o português. Erros de gramática podem prejudicar muito um candidato, indicam especialistas.

Importância de ter um bom currículo

Até aqui, você já deve ter percebido que ter um bom currículo significa ter mais chances de conseguir uma vaga de emprego, não é mesmo?

Mas, além de se destacar frente aos demais profissionais e se apresentar para a empresa, ter um bom currículo é importante pois:

Você está sempre preparado para possíveis oportunidades

Imagine que a empresa de um colega abre uma nova vaga justamente na sua área de atuação. Geralmente, as empresas têm pressa na contratação, já que ficar com uma pessoa a menos pode trazer impacto ao time.

Se você está preparado, com o seu currículo bem feito e pronto, consegue encaminhá-lo o quanto antes para que a empresa possa analisar. Caso não tenha um bom currículo, pode perder essa oportunidade valiosa.

Você garante que outras pessoas também irão te indicar

Quando estamos procurando uma nova oportunidade no mercado de trabalho, enviamos o nosso currículo não somente para as empresas, mas também para amigos, familiares e conhecidos, não é mesmo?

Se em algum momento, alguma dessas pessoas souber de uma vaga que se encaixa no seu perfil, elas poderão te indicar, se o seu currículo for bem feito e passar uma boa impressão.

Caso o seu CV não passe tanta confiança, ele não será encaminhado para outras pessoas, fazendo você perder diversas oportunidades.

Você é lembrado

Pense em uma empresa que você sempre quis trabalhar. Imagine que você encaminhou o seu currículo ao RH dessa empresa, mesmo sem saber se haveria alguma vaga aberta.

Se o seu CV for impactante, bem feito, com as informações estrategicamente colocadas, há uma grande chance de eles se lembrarem de você quando forem recrutar uma outra pessoa para a equipe.

Mas, o contrário também pode acontecer: caso o seu currículo não se destaque, ele será esquecido.

Você ganha mais pontos com o time de RH

Depois de passar pela seleção inicial, chegou o momento de fazer a entrevista com o time de Recursos Humanos da empresa.

Com um bom currículo, os entrevistadores estarão mais propensos a te ouvirem e serão mais receptivos com o seu perfil, já que você causou uma boa impressão inicial.

Por isso, é fundamental caprichar na entrevista também! Confira no blog diversas dicas e maneiras para se destacar em um processo seletivo.

Como posso fazer um bom currículo?

Chegou a hora de colocar a mão na massa e começar a fazer um bom currículo.

A boa notícia é que você não vai nem precisar se preocupar em começar a fazê-lo!

Isso porque aqui, na 123 empregos, além de possuírem novas vagas todos os dias, também há uma plataforma exclusiva para criar o seu currículo de graça e deixá-lo da melhor maneira para atrair a sua vaga tão sonhada.

Por isso, chega de ficar perdendo tempo com currículos que não te destacam e não valorizam a sua trajetória!

Confira agora mesmo o site e faça o seu currículo em apenas um minuto!

Depois, aproveite para se candidatar nas melhores vagas do mercado e dê mais um passo em direção ao seu emprego novo!

Você também pode aproveitar os diversos cursos grátis que estão disponibilizados na plataforma para atualizar os seus conhecimentos e elevar o nível do seu currículo.

Não se esqueça de encaminhar esse texto para um amigo que também está procurando emprego para poder ajudá-lo.