Indaiatuba (SP) abre concurso em diversas áreas com salários até R$ 5.847,37

A Prefeitura de Indaiatuba, em São Paulo, divulgou a abertura de concurso público para o preenchimento de diversas vagas na administração municipal.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio e superior em diferentes áreas.

Os salários variam de R$ 2.097,42 a R$ R$5.847,37 mensais.

Vagas e salários Indaiatuba- SP

A Prefeitura de Indaiatuba SP irá contratar 253 novos servidores, além de formar cadastro reserva. As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental Completo e Incompleto

Agente de Manutenção (Eletricista) – 05 vagas + Cadastro Reserva;

Agente de Manutenção (Pedreiro) – 10 vagas + Cadastro Reserva;

Agente de Serviços Operacionais (Feminino) – 10 vagas + Cadastro Reserva;

Agente de Serviços Operacionais (Masculino) – 10 vagas + Cadastro Reserva;

Guarda Vidas – 05 vagas + Cadastro Reserva;

Mecânico – 01 vagas + Cadastro Reserva.

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental para a Prefeitura de Indaiatuba vão de R$ 1.960,65 a R$ 2.860,12, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio Completo

Agente de Organização Escolar – 08 vagas + Cadastro Reserva;

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – 50 vagas + Cadastro Reserva;

Monitor – 02 vagas + Cadastro Reserva.

Os salários oferecidos para os cargos de nível médio para a Prefeitura de Indaiatuba vão de R$ 2.097,42 a R$ 2.415,21, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio / Técnico

Técnico em Tecnologia da Informação – Especialidade: Redes – 2 vagas + Cadastro Reserva.

O salário para os cargos de nível médio + técnico para a Prefeitura de Indaiatuba é de R$ 2.860,12, para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Nível Superior Completo

Analista Técnico Administrativo – 02 vagas + Cadastro Reserva;

Assistente Social – 05 vagas + Cadastro Reserva;

Contador – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Enfermeiro – 10 vagas + Cadastro Reserva;

Engenheiro – Especialista: Engenharia Ambiental – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Engenheiro – Especialista: Engenharia Civil – 02 vagas + Cadastro Reserva;

Especialista em Tecnologia da Informação – Especialista em Desenvolvimento de Sistemas – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Farmacêutico – 02 vagas + Cadastro Reserva;

Fonoaudiólogo Escolar – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Médico Cabeça e Pescoço – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Médico – Clínico Geral – 05 vagas + Cadastro Reserva;

Médico – Ginecologista – 05 vagas + Cadastro Reserva;

Médico – Hepatologista – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Médico – Plantonista Clínico Geral – 05 vagas + Cadastro Reserva;

Médico – Pneumologista – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Médico – Psiquiatra – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Médico – Radiologista – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Médico – Reumatologista – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Professor Docente I – 100 vagas + Cadastro Reserva;

Profissional de Educação Física – Especialidade: Educação Física Adaptada – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Profissional de Educação Física – Especialidade: Musculação – 01 vaga + Cadastro Reserva;

Terapeuta Ocupacional – 02 vagas + Cadastro Reserva.

Para os cargos de nível superior, a Prefeitura de Indaiatuba oferece salários que vão de R$ 5.084,66 a R$ 5.847,37, para jornadas de trabalho entre 36 e 40 horas semanais.

Além dos salários, os candidatos aprovados no concurso ainda tem direito aos seguintes benefícios:

Assistência à Saúde – SEPREV (facultativo). Se optar pelo plano, haverá desconto da alíquota fixa de 1% sobre a remuneração mensal do servidor;

Seguro de acidente de trabalho;

Professor Docente I e Servidores cujo vencimento base seja de até R$ 3.199,92 recebem cartão alimentação no valor de R$ 331,62, proporcional à jornada de trabalho;

50% de desconto na passagem de ônibus municipal, diretamente com a empresa de Transporte, podendo ser revogada, observada a política de isenção da empresa vigente;

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas devem comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Indaiatuba – SP

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Indaiatuba vão até o dia 09 de setembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto Nosso Rumo.

O valor da taxa de inscrição varia entre de R$ 40,00 a R$ 83,00, dependendo do cargo.

Etapas concurso Indaiatuba – SP

O concurso público para Prefeitura de Indaiatuba será realizado por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para o dia 16 de outubro de 2022.

Para alguns cargos estão previstas ainda a realização de prova prática.

Já os candidatos inscritos para os cargos de nível superior serão avaliados também por meio de prova de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo das provas e o cronograma completo do concurso realizado pela Prefeitura de Indaiatuba.