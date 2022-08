Inep aplica provas do Encceja 2022 para 1,6 milhões de estudantes neste domingo (28)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplica neste domingo, dia 28 de agosto, as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. A aplicação será feita das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30. Participam desta edição 1,6 milhões de estudantes.

De acordo com o Inep, as provas serão aplicadas em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal. O Instituto informou que serão mais de 600 opções de locais de aplicação de provas. A consulta aos locais de prova pode ser feita através da Página do Participante.

Provas desta edição

De acordo com o cronograma, no período da manhã, a abertura dos portões está marcada para 8h, com fechamento às 8h45. No turno da tarde, a abertura dos portões será 14h30 e o fechamento será 15h15. Veja abaixo a distribuição das provas:

Ensino Fundamental

Matutino: 30 questões de Ciências Naturais e 30 questões de Matemática;

Vespertino: 60 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; História e Geografia.

Ensino Médio

Matutino: 30 questões de Ciências da Natureza e 30 questões de Matemática;

Vespertino: 30 questões de Redação e Linguagens e Códigos; e 30 questões de Ciências Humanas.

Sobre o Encceja

As inscrições para o Encceja 2022 foram recebidas entre os dias 24 de maio e 4 de junho. A participação no Encceja é voluntária. Desse modo, participam do exame os estudantes que desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para participar do Encceja, é preciso ter a idade mínima de 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.

Veja mais informações no edital do exame.

