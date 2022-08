Inep publica edital da 2ª etapa do Revalida 2022/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou ontem (18) o edital referente à 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2.

A 2ª etapa do Revalida 2022/2 consiste na aplicação da Prova de Habilidades Clínicas e é exclusiva para os aprovados na 1ª etapa do exame. Os participantes aprovados na 1ª etapa e reprovados na 2ª etapa do Revalida 2021 ou do Revalida 2022/1 também poderão participar.

De acordo com o edital, as inscrições da 2ª etapa do Revalida 2022/2 serão recebidas no período de 10 a 14 de outubro deste ano. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do Sistema do Revalida.

No ato de inscrição, o participante deverá indicar a cidade escolhida para a realização da prova. Além disso, os interessados poderão solicitar o atendimento especializado e tratamento por nome social. Para isso, será necessário enviar a documentação comprobatória.

Provas

Ainda conforme o edital, a aplicação da Prova de Habilidades Clínicas está prevista para os dias 3 e 4 de dezembro. A avaliação abarcará as seguintes áreas: Clínica Médica; Cirurgia Geral; Pediatria; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina da Família e Comunidade (Saúde Coletiva).

Os locais de prova e a quantidade de vagas disponíveis para cada local serão disponibilizados no Sistema Revalida. Tradicionalmente, a aplicação acontece nas seguintes capitais: Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

Resultados

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023, com recebimento de recursos a partir da sua publicação. Já o resultado final está marcado para o dia 9 de março.

Veja mais informações no edital da 2ª etapa do Revalida 2022/2.

