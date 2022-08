A plataforma omnichannel de comunicação via nuvem para desenvolvedores e empresas Infobip recruta novos talentos de diversas áreas para o preenchimento de vagas de emprego em Curitiba, no Paraná, e São Paulo, capital.

As chances são destinadas a profissionais com os mais diversos níveis de senioridade e experiência, com início imediato. Dentre as posições disponíveis, destacam-se as funções de Especialista de Marketing, Analista de Produtos com foco em Telecomunicações, Gerente de Desenvolvimento de Parcerias, Líder de Equipe para Parcerias, Representante de Vendas Interno e muito mais.

A empresa oferece um salário competitivo e uma série de benefícios relacionados à saúde e bem-estar, subsídios de viagem, equipamentos, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Infobip deverão acessar o site https://www.infobip.com/careers?department=all&location=br para conferir a lista completa de postos disponíveis. No endereço é possível selecionar os cargos de acordo com a localidade ou área de interesse, bem como obter informações sobre os requisitos e escopo de atuação.

Embora os requisitos variem de acordo com a posição desejada, o processo seletivo segue um padrão, que inclui restes de raciocínio lógico, provas on-line, entrevistas virtuais com o RH, painéis em grupo, além da entrevista individual com o gestor da vaga. Os aprovados serão convocados para admissão e devem iniciar suas atividades nas próximas semanas, uma vez que a contratação deve ser imediata.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.