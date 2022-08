Inscrições para programa de trainee da Enforce terminam no fim do mês

As inscrições para o programa de trainee da Enforce terminam no fim deste mês. A empresa, que é controlada pelo BTG Pactual, prorrogou recentemente o período de candidatura, que, agora, permanecerá aberto até o dia 28 de agosto. O programa visa recrutar estudantes de diversas áreas.

São elegíveis estudantes e recém-formados no ensino superior, nos cursos de Administração, Economia, Estatística, Matemática, Direito, Agronomia, Engenharias, Arquitetura e Tecnologia, que tenham concluído a graduação entre 2018 e 2022. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para atuar presencialmente pelo menos três dias por semana no escritório da Enforce, em Campinas (SP).

Além disso, a empresa reforça que busca talentos que sejam multidisciplinares e que tenham interesse de ter alto impacto na organização, colaborando com o crescimento da empresa e se desafiando no dia a dia.

De acordo com a Enforce, os contratados contribuirão com a gestão de um vasto portfólio de ações de recuperação de crédito. Por meio do programa, eles passarão por um forte processo de preparação e desenvolvimento, onde atuarão em diferentes frentes, desenvolvendo uma visão estratégica de forma multidisciplinar com impacto nos resultados e negócios.

Os trainees receberão uma bolsa no valor de R$ 5 mil e terão direito a uma série de benefícios, quais sejam: participação nos lucros e resultados (PLR), benefícios flexíveis, seguro de saúde Bradesco, plano odontológico Bradesco, programa de saúde mental, bolsa de estudo, acesso ao Gympass, acesso à plataforma de meditação e mindfulness, mentoria com executivos e programa de desenvolvimento exclusivo.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 28 de agosto para se candidatar pelo site https://talents.sharerh.com/programa-de-trainee-enforce-2022-programa. A seleção será dividida em etapas, que incluem testes, interação on-line, dinâmica de grupo on-line, painel com gestores e entrevistas presenciais na Enforce.