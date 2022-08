INSS e o FIM DA CONTRIBUIÇÃO ÚNICA: veja as MUDANÇAS no sistema de cálculo

Atualmente, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) realiza adaptações no simulador de aposentadoria a fim de excluir uma regra de cálculo mais vantajosa trazida pela Reforma da Previdência.

A exclusão da regra é necessária por conta da Lei 14.331, que entrou em vigor a partir de maio deste ano. O texto do dispositivo legal acaba com a norma que trazia mais vantagens para os segurados.

Contribuição única do INSS

A contribuição única do INSS foi incluída no cálculo da aposentadoria a partir da Reforma da Previdência do INSS, em novembro de 2019.

Pela regra, os beneficiários do INSS contavam com a possibilidade de descartar todas as contribuições e utilizar apenas uma, de maior valor, em sua média salarial, para elevar a sua aposentadoria.

Contudo, para utilizar esta regra mais vantajosa era preciso ter, no mínimo, 180 pagamentos ao INSS, que é o tempo mínimo de contribuição à aposentadoria, e não ter usado o que foi descartado em nenhum outro regime.

INSS confirma que simulador está fora do ar

O INSS, por meio de nota, confirmou que o simulador oficial está “temporariamente indisponível até que o sistema seja adequado às alterações legais trazidas pela Lei 14.331/2022 que alterou a Lei 8.213/1991, com novos parâmetros de cálculo de valor”.

Ademais, a autarquia destaca que o cálculo da média salarial “está disponível apenas para aqueles que estão há cinco anos de realizar o pedido de aposentadoria do INSS”.

É importante destacar, ainda, que o simulador do INSS recebe indicação do Instituto e dos advogados para aplicar o cálculo da média da aposentadoria. Isso porque essa operação não é fácil, e pelo simulador do ‘Meu INSS’, o trabalhador consegue chegar ao número aproximado.

Como o simulador atualmente está fora do ar, os advogados indicam que o segurado procure um especialista para realizar o cálculo e planejamento da melhor aposentadoria para o trabalhador.

Por fim, vale destacar que atualmente o INSS afirma que a Dataprev vem realizando “várias intervenções para melhoria de desempenho do Meu INSS”.

Até o momento não há um prazo definido para que o simulador do INSS volte a funcionar.

Como acessar o extrato do INSS

Os beneficiários do INSS poderão consultar os valores do INSS, além dos descontos realizados na folha de pagamentos.

O extrato, por exemplo, pode ser feito da seguinte forma:

Entre na plataforma Meu INSS, ou acesse o aplicativo de celular disponível para Android e iOS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer no caso “Extrato”;

Clique em “Baixar PDF”.

Demais canais de atendimento do INSS

Central Telefônica 135

Tempo estimado de espera para atendimento: Até 5 minuto(s)