INSS: Entenda como é calculada a contribuição

Com a Reforma da Previdência em novembro de 2019, as faixas de contribuição do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram alteradas. Agora, as alíquotas são progressivas, conforme o salário recebido pelo contribuinte.

Atualmente, quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022) deve contribuir com 7,5% deste valor. No caso de segurados que recebem acima do piso nacional, o recolhimento vai ser superior ao percentual mencionado.

Para te ajudar a entender melhor, confira neste artigo as atuais faixas de contribuição do INSS.

Faixas de contribuição do INSS

As alíquotas que serão apresentadas abaixo são aplicadas apenas sob o salário de trabalhadores com carteira assinada, avulsos e empregados domésticos. Confira as faixas de contribuição atualizadas:

Faixas de contribuição e Alíquota cobrada

R$ 1.212 (salário mínimo vigente) – 7,5%;

Entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35 – 9%;

Entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03 – 12%;

R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22 – 14%.

Pagamentos de agosto

O INSS divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios do mês de agosto. De acordo com o instituto, cerca de 36 milhões de segurados receberão os valores.

Os pagamentos irão se iniciar na próxima quinta-feira (25). Como de costume, os repasses vão se iniciar com os beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212), na sequência, receberão os que ganham mais que o piso.

Para seguir a ordem de liberação dos valores, o calendário do INSS se estabelece conforme o último número de cada cartão do benefício.

Calendário de pagamentos do INSS

Para quem recebe um salário mínimo

NIS final 1 – 25 de agosto;

NIS final 2 – 26 de agosto;

NIS final 3 – 29 de agosto;

NIS final 4 – 30 de agosto;

NIS final 5 – 31 de agosto;

NIS final 6 – 1 de setembro;

NIS final 7 – 2 de setembro;

NIS final 8 – 5 de setembro;

NIS final 9 – 6 de setembro;

NIS final 0 – 8 de setembro.

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

NIS final 1 e 6 – 1 de setembro;

NIS final 2 e 7 – 2 de setembro;

NIS final 3 e 8 – 5 de setembro;

NIS final 4 e 9 – 6 de setembro;

NIS final 5 e 0 – 8 de setembro.