INSS paga R$ 606 para segurados em todo o país; veja como receber

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) concede um benefício no valor de R$ 606 (meio salário mínimo), para os segurados que ingressarem no mercado de trabalho. O auxílio-inclusão contempla, exclusivamente, os cidadãos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quando o beneficiário é contratado com a carteira assinada, seu benefício que originalmente equivale a um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022), passa a ser metade desse valor (R$ 606). O direito também se aplica a quem recebeu o BPC nos últimos 5 anos.

Na prática, o auxílio-inclusão funciona como um complemento à nova renda do beneficiário do BPC. O benefício está previsto na Lei 13.146/2015, no artigo 94. Contudo, foi regulamentado por meio da Lei 14.176/2021.

Quem pode receber o auxílio-inclusão?

A regra principal para receber o benefício é conseguir um novo emprego. Ainda assim, é necessário corresponder os seguintes requisitos:

Ser portador de alguma deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou possuir mais de 65 anos;

Possuir inscrição atualizada no CadÚnico ;

; Possuir renda familiar per capita (por pessoa) de até ¼ do salário mínimo vigente (R$ 303, ao mês);

Não é preciso possuir contribuições previdenciárias para o recebimento do BPC.

Ademais, para garantir o recebimento do auxílio-inclusão, é necessário que a remuneração recebida no novo emprego seja igual ou inferior a dois salários mínimos (R$ 2.424 em 2022). Além disso, para receber o benefício é preciso já estar ativo no emprego.

Portanto, quem recebeu o BPC nos últimos cinco anos e que perdeu o benefício ao conseguir um emprego, também terá direito ao pagamento do Auxílio-Inclusão, desde que o salário seja de até R$ 2.424, como já mencionado.

Como solicitar o auxílio-inclusão do BPC?

O cidadão que se enquadrar nos requisitos informados, pode solicitar o auxílio-inclusão de R$ 606 via site ou aplicativo Meu INSS.

Além disso, é permitido solicitar o recebimento do benefício pela central de atendimento 135, disponível de segunda à sábado das 7h às 22h.

Primeiramente, se o usuário for efetuar a solicitação através do aplicativo, basta seguir as instruções:

Baixar o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS) Fazer o login na plataforma; Clicar na opção “Novo Pedido”; Digitar o nome do serviço ou benefício que deseja ter acesso; Na lista, você irá selecionar a opção “serviço” ou “benefício”; Ler o texto e informar seus dados; Clique em “avançar”.

Em primeiro lugar, o pedido para recebimento do auxílio-inclusão de R$ 606 será analisado pelos órgãos. Por último, o resultado poderá ser acompanhado pelo próprio aplicativo, na aba “Consultar pedidos”.

Assim, o INSS irá responder em até 30 dias úteis a requisição feita para recebimento do benefício.

Qual o valor do benefício?

Antes de mais nada, para garantir o auxílio-inclusão é necessário que o trabalhador esteja recebendo o BPC. Além disso, o cidadão deve conseguir um emprego de carteira assinada.

Em suma, o valor do programa atualmente é de meio salário mínimo (atualmente de R$ 606,00).