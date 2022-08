INSS: Quem pode se aposentar por idade em 2022? veja como solicitar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pela liberação da aposentadoria para os cidadãos que contribuíram com a Previdência Social durante alguns anos. Especificamente, a aposentadoria por idade é concedida atualmente em quatro categorias, sendo:

por tempo de contribuição

por idade

especial

por invalidez

Quem pode se aposentar por idade?

Para se aposentar por idade é necessário que tenha contribuído por pelos menos 180 meses, ou seja, 15 anos. Além disso, em 2022, o homem deve ter idade mínima de 65 anos e a mulher, 61 anos e 6 meses.

Vale ressaltar que em 2023, as mulheres poderão se aposentar com a idade mínima de 62 anos completos + 15 anos de contribuição. Os homens permanecem com a regra de 65 anos, no mínimo.

Segundo informações do INSS, de janeiro a abril desse ano, já foram pagos cerca de R$ 65,8 bilhões em aposentadoria por idade.

Como solicitar?

O procedimento de solicitação é bem simples, veja o passo a passo:

Acesse o site Meu INSS; Faça login usando sua conta gov.br; Clique no botão “Novo Pedido”; Digite o nome do serviço/benefício que você quer; Na lista, clique no nome do serviço/benefício; Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.

14º salário do INSS será liberado em 2022?

O pagamento do 14º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ainda é uma incógnita. O Projeto de Lei (PL) que discute a criação do benefício aguarda ser votado pelas casas responsáveis desde 2020, quando foi apresentado na Câmara pelo deputado Pompeo de Matos.

Devido a demora na tramitação, em maio, parlamentares, sindicalistas e apoiadores defenderam o retorno da discussão do tema no Congresso Nacional. Em consequência, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou a votação da proposta.

No entanto, muitos segurados da autarquia ainda têm dúvidas quanto às condições do 14º salário.

Qual será o valor do 14º salário do INSS?

De acordo com o PL, a intenção é liberar o pagamento do 14º salário em até dois salários mínimos. Todavia, a quantia concedida ao beneficiário dependerá do abono recebido. Confira:

Quem recebe um salário mínimo (atualmente de R$1.212): terá direito ao benefício no mesmo valor, ou seja, receberá um 14º equivalente ao piso nacional;

Quem recebe mais de um salário mínimo: neste caso será pago um salário mais um adicional que corresponderá à diferença entre o salário e teto previdenciário (R$ 7.087,22 em 2022), respeitando o limite de dois salários mínimos (R$ 2.424 em 2022) estipulado no texto.

Quem vai receber ?

Caso o pagamento do 14º salário do INSS seja aprovado no Congresso, cerca de 30 milhões de segurados que recebem algum dos seguintes benefícios poderá se beneficiar com a medida:

Aposentadoria;

Auxílio-doença;

Pensão por morte;

Auxílio-acidente;

Salário maternidade;

Auxílio-reclusão.

Ficarão de fora, contudo, os segurados que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e renda mensal vitalícia.