INSS: Saiu o calendário oficial de pagamentos das aposentadorias de agosto; veja todas as datas

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios do mês de agosto. De acordo com o instituto, cerca de 36 milhões de segurados receberão os valores. Os pagamentos serão iniciados no próximo dia 25, que vai ser disponibilizado primeiro aos beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.212). Em contrapartida, os segurados que recebem valores acima do piso salarial, terão seus vencimentos pagos a partir do dia 1º de setembro. Para seguir a ordem de liberação dos valores, o calendário do INSS é estabelecido conforme o último número de cada cartão do benefício. Calendário de pagamentos do INSS – AGOSTO Para quem recebe até um salário mínimo NIS final 1 – 25 de agosto

NIS final 2 – 26 de agosto

NIS final 3 – 29 de agosto

NIS final 4 – 30 de agosto

NIS final 5 – 31 de agosto

NIS final 6 – 1 de setembro

NIS final 7 – 2 de setembro

NIS final 8 – 5 de setembro

NIS final 9 – 6 de setembro

NIS final 0 – 8 de setembro Para quem ganha acima de um salário mínimo: NIS final 1 e 6 – 1 de setembro

NIS final 2 e 7 – 2 de setembro

NIS final 3 e 8 – 5 de setembro

NIS final 4 e 9 – 6 de setembro

Como consultar os pagamentos do INSS? De qualquer modo, a consulta ao extrato de pagamentos do INSS pode ser feita 100% online, através do site ou aplicativo de celular. Confira como fazer! Pelo site: Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção "Serviços"; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção "Extratos/certidões/declarações"; No próximo menu, clique em "Extrato de pagamento de benefício"; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção "Baixar PDF". Pelo aplicativo de celular Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione "Extrato de pagamento de benefício"; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção "Baixar PDF" Os segurados que preferirem o atendimento por telefone, devem ligar para o número 135. O atendimento fica disponível de segunda a sábado, das 07h às 22h.