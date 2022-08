INSS: Segurados podem ganhar o AUXÍLIO BRASIL de R$600 ainda em 2022?

Com um crescimento da pobreza no país, houve uma alta na procura de benefícios sociais e assistenciais, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Benefícios acumulados

De acordo do o Ministério da Cidadania, uma família pode acumular benefícios em situações bem específicas. Assim, é possível que um mesmo grupo receba o Auxílio Brasil e o BCP ao mesmo tempo. No entanto, é necessário considerar as regras de ambos os benefícios:

Requisitos para solicitar o BPC

Ter no mínimo 65 anos de idade; ou

Ter deficiência comprovada;

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Morar no Brasil;

Estar com o CadÚnico atualizado há menos de dois anos;

Ter renda familiar de até 1/4 do salário mínimo (R$ 303,00) por pessoa.

Requisitos para solicitar o Auxílio Brasil

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00;

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00;

Ter um membro na família que seja inscrito no Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que contempla à pessoa com deficiência e ao idoso a partir de 65 anos de baixa, com um salário mínimo (R$ 1.212,00);

Ter inscrição no CadÚnico.

Pagamento dos benefícios

O pagamento do Auxílio Brasil é realizado todos os meses conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Até dezembro, mediante a aprovação da PEC das Bondades, os beneficiários receberão um valor mínimo de R$ 600.

Confira o calendário de pagamentos de setembro:

Final do NIS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 1 09/ago 19/set 18/out 17/nov 12/dez 2 10/ago 20/set 19/out 18/nov 13/dez 3 11/ago 21/set 20/out 21/nov 14/dez 4 12/ago 22/set 21/out 22/nov 15/dez 5 15/ago 23/set 24/out 23/nov 16/dez 6 16/ago 26/set 25/out 24/nov 19/dez 7 17/ago 27/set 26/out 25/nov 20/dez 8 18/ago 28/set 27/out 28/nov 21/dez 9 19/ago 29/set 28/out 29/nov 22/dez 0 22/ago 30/set 31/out 30/nov 23/dez

Já o BPC, é pago todos os meses através do INSS. O valor do benefício é equivalente a um salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022).

Como consultar os pagamentos do INSS?

De qualquer modo, a consulta ao extrato de pagamentos do INSS pode ser feita 100% online, através do site ou aplicativo de celular. Confira como fazer!

Pelo site:

Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo de celular

Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”

Como acessar o extrato do INSS

Os beneficiários do INSS poderão consultar os valores do INSS, além dos descontos realizados na folha de pagamentos.

Os segurados podem consultar o extrato que pode ser feito da seguinte forma:

Entre na plataforma Meu INSS, ou acesse o aplicativo de celular disponível para Android e iOS;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva o nome do serviço que você quer no caso “Extrato”;

Clique em “Baixar PDF”.

Demais canais de atendimento do INSS

Central Telefônica 135

Tempo estimado de espera para atendimento: Até 5 minuto(s)