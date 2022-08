INSS: Veja como realizar os serviços no aplicativo do Meu INSS

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem realizar diversos serviços da autarquia na internet. Vale ressaltar que os serviços do site ou aplicativo Meu INSS estão disponíveis para todos os beneficiários.

A seguir, confira os serviços que estão disponíveis por meio da plataforma: Funcionamento pelo aplicativo Os beneficiários podem recorrer a alguns serviços disponibilizados no site ou aplicativo Meu INSS. Basta fazer o login e buscar pelo o que deseja. Para isso: Acesse o site ou o aplicativo do Meu INSS; Clique em "Crie sua conta Gov.br"; Selecione uma das opções de cadastro disponíveis; Preencha os campos com as informações de cadastro solicitadas; Crie uma senha pessoal segura; Confirme os dados pessoais; e Faça login no sistema. Serviços disponíveis no Meu INSS Acesso a carta de concessão do benefício;

Acesso ao CNIS (Extrato Previdenciário);

Acesso ao extrato de empréstimo consignado;

Acesso ao extrato de imposto de renda;

Agendamento e resultado de perícia médica;

Atualização de dados cadastrais;

Atualização de dados cadastrais do beneficiário;

Cadastro de pensão alimentícia;

Cadastro ou renovação de representante legal

Cálculo de contribuição em atraso, emissão e ou cálculo de GPS;

Consulta à revisão do benefício;

Pedido de cessação de benefício por óbito;

Pedido de recurso de benefício por incapacidade;

Pedido e acompanhamento de aposentadorias, benefício assistencial e pensão por morte;

Pedido e acompanhamento do salário maternidade urbano;

Solicitação de exclusão de empréstimo consignado. Confira abaixo o passo a passo de como acessar os principais serviços do aplicativo do INSS. Solicitação de aposentadoria Acesse o site do Meu INSS; Digite seu CPF e depois sua senha; Clique na opção "Pedir Aposentadoria"; Na sequência, clique na modalidade de aposentadoria que você deseja; Após responder as perguntas que aparecerão na tela, aperte no botão "SIM", quando for solicitada a reafirmação da DER; Feito isso, anexe a documentação necessária e preencha as informações solicitadas; Agora, informe o CEP de sua residência para você selecionar a Agência da Previdência Social mais próxima de sua casa; Para finalizar, confirme o resumo do pedido caso todas as informações estejam corretas. Emissão do CNIS (extrato previdenciário) Acesse o Meu INSS com o seu login; Clique em "Extrato de Contribuição (Cnis)"; Se quiser salvar ou imprimir o extrato, clique no canto inferior direito em "Baixar PDF"; Escolha entre a versão completa, com as remunerações de cada empresa ou a versão resumida, apenas com os registros empregatícios; Ao clicar em "Continuar" o documento será aberto; Para imprimir, vá no canto superior esquerdo e clique em "Imprimir". Meus Benefícios Acesse o Meu INSS com o seu login; Clique na opção "Meus Benefícios"; Caso tenha, vão aparecer os benefícios ativos ou em análise para aprovação; Se preferir imprimir, clique em "Baixar PDF". Emissão do extrato de empréstimo Acesse o Meu INSS com o seu login; Clique na opção "Extrato de empréstimo"; Se receber mais de um benefício previdenciário, consulte um por vez; Na tela, vai aparecer as informações do benefício e a margem consignável; Imprima o extrato, caso deseje, na opção "Baixar PDF". Agendamento e resultado de perícia médica pelo Meu INSS Como agendar Acesso o Meu INSS com o seu login; Clique em "Do que você precisa?"; Escreva "Agendar Perícia" e depois "Novo Requerimento"; Na sequência, escolha entre "Perícia Inicial", se for a primeira vez, ou "Perícia de Prorrogação", se já estiver em benefício; Siga as orientações que aparecem na tela; Agora, informe os dados necessários para concluir o seu pedido. Como conferir o resultado Também no Meu INSS; Clique em "Do que você precisa?" e escreva "Resultado de Benefício por Incapacidade"; O documento com o resultado da perícia estará disponível para consulta; Se preferir imprimir, clique em "Baixar PDF".