A Integral Mix é uma companhia 100% brasileira, com sede no Ceará. Tem sedimentação no mercado brasileiro no ramo de alimentos para animais. Buscando novos colaboradores, a empresa está contratando profissionais qualificados e dispostos a contribuir com o sucesso da empresa.

Integral Mix abre vagas de emprego em Fortaleza

A companhia, em questão, está divulgando oportunidades de emprego em diversas regiões do país, proporcionando salários compatíveis com o mercado, benefícios e o registro em carteira, que também prevê uma estabilidade financeira para o profissional. Acompanhe, a seguir, as vagas disponíveis pela Integral Mix.

Operador de Empilhadeira – Fortaleza;

Banco de Talentos – Auxiliar de Produção – Fortaleza;

Promotor (a) de Vendas – Fortaleza Efetivo;

Operador de Empilhadeira – PARAGOMINAS/PA;

Promotor de Merchandising – Fortaleza;

Banco de Talentos – Auxiliar de Serviços Gerais – Fortaleza;

Manobrista – Fortaleza.

Veja também: Arezzo&CO tem NOVAS vagas de emprego no país

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo da Integral Mix, os candidatos podem acessar o site de inscrição e selecionar a vaga pleiteada. É preciso considerar os critérios exigidos e experiência requisitada em alguns cargos.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Atualize-se diariamente aqui, no Notícias Concursos, e garanta sua oportunidade em uma das principais empresas do país.