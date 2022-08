Inter Gold: Veja as vantagens e como solicitar o novo cartão

O Banco Inter é um dos bancos digitais mais utilizados no país. A instituição oferece diversos serviços, entre eles os seus cartões de crédito: Gold, Plantinum, Black e Mastercard Microbusiness (MEI e PJ).

A ferramenta mais recente é o cartão Inter Gold, liberado quando um cliente abre uma conta no banco digital. Confira todos os benefícios e vantagens do mais novo cartão do Inter.

Cartão Inter Gold

O cartão Gold é liberado para todos os clientes do banco após a abertura da conta. A ferramenta concede os seguintes benefícios:

Garantia Estendida Original;

Mastercard Global Service;

Mastercard Surpreenda;

Ofertas especiais Mastercard;

Seguro Compra Protegida;

Seguro Proteção de Preço.

Cashback do cartão Inter

O cashback devolve parte do dinheiro utilizado em compras com o cartão Inter para a conta digital. Confira os valores disponibilizado no cashback dos cartões Inter:

Cartões Gold: 0,25% de cashback;

Cartão Platinum: 0,50% de cashback;

Cartão Black: 1% de cashback.

Descontos do cartão Inter

Os usuários dos cartões de crédito Inter também podem ter acesso a descontos em produtos através do Inter Shop. Os descontos têm condições especiais para parceiros do banco. Veja quais são as lojas conveniadas:

Amazon;

Americanas;

Centauro;

Lenovo;

Shoptime;

Submarino;

Quais as vantagens do cartão Inter?

Confira quais são os benefícios oferecidos pelos cartões Inter:

Conta digital;

Cartão múltiplo;

Anuidade grátis;

Cobertura internacional;

Pagamento por aproximação;

Serviços gratuitos e ilimitados;

Renda mínima: um salário mínimo (R$ 1.212);

Cashback: mínimo de 0,25% sobre o valor das compras.

Como solicitar o cartão Inter Gold?

Veja o passo a passo:

Acesse a página de solicitação do cartão; Clique em ‘Solicitar Cartão‘; Feito isto, toque na opção ‘Abra a sua conta‘; Em seguida, preencha seus dados pessoais; Faça o download e instale o aplicativo do Inter; Finalize o seu cadastro para abrir a conta; Clique em ‘Cartões’ da tela inicial do app; Para finalizar, aguarde o processo de análise de crédito.

O limite do cartão Inter não é divulgado antecipadamente, como pré-aprovado. Isso porque, ele é estabelecido conforme uma análise individual de crédito realizada para cada cliente