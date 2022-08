O mercado de investimentos tem crescido de forma exponencial, por isso, cada vez mais surgem novos investidores com muitas dúvidas sobre esse processo.

Investimentos: dicas para planejar sua diversificação

Elevar a sua rentabilidade pode ser bastante promissor, contudo, é importante que faça um planejamento financeiro que contemple suas particularidades para que essa elevação ocorra de forma gradual e eficiente.

Entenda a economia e sua volatilidade

Planeje suas finanças de forma objetiva e analise o que o mercado oferece no momento, principalmente, no que tange a renda fixa. Por isso, é muito importante que estude sobre a economia e sua volatilidade de forma aprofundada. Busque por fontes confiáveis, como sites do Banco Central do Brasil (BCB) e da Bolsa de Valores do Brasil (B3), por exemplo.

Direcione suas particularidades dentro do seu processo

Alguns questionamentos podem ser eficientes para direcionar o seu planejamento. Confira alguns exemplos:

Qual é o valor total que pode disponibilizar para se tornar um investidor?

Das opções estudadas, quais são as mais viáveis no que tange ao planejamento de uma aposentadoria e a elaboração de uma reserva de emergência?

Qual é a possibilidade de precisar resgatar valores antes do período final dos contratos?

Das opções analisadas, qual opção de renda fixa acredita ser melhor para resgatar valores a qualquer momento?

As questões citadas são apenas alguns exemplos de questionamentos que podem ser feitos para o direcionamento de um planejamento. Por isso, é possível que adeque as perguntas para que analise a viabilidade das opções, juntamente com seus objetivos. Além disso, defina suas metas em curto, médio e longo prazo e diversifique suas opções.

Diversifique suas opções e entenda o mercado de forma prática

É muito importante que invista de forma diversificada desde o surgimento do seu plano de finanças, já que dessa forma poderá minimizar as falhas e entender de forma prática o comportamento de algumas opções disponíveis no mercado.

Desconfie de ganhos muito elevados e rápidos

É viável que tenha muito cuidado com golpes, principalmente, quando receber propostas que sejam muito rentáveis e fora do preço de mercado, além de promessas de ganhos muito rápidos, o que pode acontecer em muitos esquemas de pirâmides.

Adapte os pontos citados e eleve sua segurança

Além disso, tenha cuidado com outras modalidades de golpes e fraudes, já que a internet pode ser bastante perigosa. Contudo, pode ser muito importante que faça um planejamento financeiro e adapte as dicas citadas de forma segura.