IPRESV – SP anuncia Concurso público para nível médio e superior

Em São Paulo, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente (IPRESV) anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo o objetivo é o preenchimento de 12 vagas em cargos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Recursos Humanos (1 vaga); Analista de Recursos Humanos (1 vaga); Contador (1 vaga); Assistente Administrativo (7 vagas) ; e Analista da Previdência (2 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$1.575,89 a R$2.569,48, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 22 de agosto de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Indec. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 a R$75,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de setembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Conhecer a legislação especifica do funcionalismo público municipal público municipal, visando observar sua correta aplicação; coordenar a administração de informações de gestão de Recursos Humanos, supervisionando o processamento dos registros de nomeação, atualização de dados e exoneração, bem como de concessão, manutenção, revisão, suspensão e cancelamento de benefícios assegurados pelo Regime Próprio de Previdência Social; auxiliar os superiores imediatos na coordenação das diversas atividades de gerenciamento de recursos humanos; elaborar relatórios, demonstrativos e informes de rendimentos; entre outras atividades.

ANALISTA DE PREVIDÊNCIA: Acompanhar o fiel cumprimento das legislações previdenciárias e manter-se atualizado em relação à regulamentação e às alterações dessa legislação; Orientar as áreas administrativa, contábil e financeira quanto à aplicação da legislação previdenciária; Orientar e instruir os pedidos de benefícios, emitindo parecer quanto à sua procedência.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Executar atividades de cunho administrativo, tais como abertura e controle de andamento de processos administrativos, digitação de documentos, arquivamento, recebimento e remessa de documentos, bem como atendimento ao público, sob orientação dos superiores imediatos; Zelar pelo correto uso e conservação dos equipamentos do IPRESV; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL 2022

