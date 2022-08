ISCA Faculdades: como funcionam as formas de ingresso?

ISCA Faculdades: descubra como as formas de ingresso na instituição funcionam

O ISCA Faculdades, Instituto Superior de Ciências Aplicadas, é uma instituição de ensino superior e particular que está localizada na cidade de Limeira, no estado de São Paulo.

Fundada em 1970, a instituição possui uma única unidade no Brasil e oferece 16 cursos de graduação e 4 cursos de pós-graduação.

Se você quer saber mais sobre o vestibular do ISCA Faculdades, então está no lugar certo! Continue lendo para entender como as diferentes formas de ingresso na instituição funcionam.

ISCA Faculdades: formas de ingresso

Assim como muitos outros centros universitários, o ISCA Faculdades oferece aos seus futuros alunos várias formas de ingresso, cabendo a cada um escolher a mais conveniente.

ISCA Faculdades: uso da nota do ENEM

A análise da pontuação obtida pelo futuro aluno na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também utilizada pela instituição para selecionar e classificar os candidatos.

Lembrando que para que as notas do ENEM possam ser computadas na classificação geral, algumas regras devem ser seguidas. Dentre elas, podemos destacar uma principal: nenhuma nota obtida nos exames deve ser igual a zero, inclusive a nota de redação.

ISCA Faculdades: vestibular 2022

As inscrições para o vestibular 2022 do ISCA Faculdades estão abertas. A prova do processo seletivo é online e pode ser agendada todos os dias.

O candidato que quiser realizar a sua inscrição deve preencher o formulário presente no site oficial da instituição. Acesse: http://200.49.60.162/FrameHTML/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/#/es/inscricoeswizard/dados-basicos

A prova é totalmente gratuita.

ISCA Faculdades: transferência externa

A modalidade de transferência externa é ideal para os candidatos que querem mudar de IES, Instituição de Ensino Superior. Todos aqueles que participarem dessa forma de ingresso não precisam fazer o vestibular.

A transferência será feita de forma rápida e segura após a análise do processo por parte do ISCA. A faculdade realiza transferências somente se a instituição de procedência do candidato for uma instituição de ensino regular, devidamente registrada e em funcionamento.

Para esse tipo de ingresso, o ISCA oferece uma bolsa de 20% para todo o curso.