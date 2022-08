O Itaú Social vai distribuir 2 milhões de livros infantis neste ano, de forma gratuita, através da campanha “Leia com uma criança”. As obras selecionadas para esta edição são intituladas “De passinho em passinho: um livro para sonhar e dançar e “A pescaria do curumim e outros poemas indígenas”.

De acordo com o cronograma do Itaú Social, o período para solicitação das obras termina às 18h do dia 2 de setembro. Conforme as diretrizes da campanha, podem solicitar a distribuição dos livros infantis as secretarias municipais de Educação e organizações da sociedade civil.

As diretrizes indicam ainda que, na distribuição das obras, o Itaú Social deve priorizar as secretarias e organizações sociais que são localizadas em municípios mais vulneráveis, considerando parâmetros como grau de concentração de renda (Índice de Gini), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicadores de pobreza e outros. O Itaú Social disponibilizou a lista de cidades prioritárias no regulamento oficial.

Kits com dois livros para cada criança

A campanha permite que as instituições solicitem um kit para cada criança atendida ou matriculada. Esse kit conta com dois livros. A seleção dos dois livros desta edição foi feita por meio de edital que buscava histórias com valorização de pessoas e culturas negras e indígenas.

Além disso, a campanha conta também com a disponibilização de 14 títulos da estante digital e um acervo de 22 obras já distribuídas em anos anteriores em versões audiovisuais acessíveis voltadas para o público com deficiência, no site do programa.

De acordo com a superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann, o objetivo da campanha Leia com uma criança é “promover e democratizar o acesso à leitura literária de qualidade para famílias e crianças em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica”.

