Com remuneração de R$ 8 mil, o Itaú Unibanco recruta profissionais para Programa de Trainee 2023. A iniciativa, que já é tradicional no mercado e uma das mais procuradas do país, contou com mais de 85 mil inscritos no ano passado – dos quais, 55 foram selecionados.

Podem participar recém-formados em qualquer curso de longa duração nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas. É importante, no entanto, que eles tenham concluído ensino superior a partir de dezembro de 2020, sendo que universitários com previsão de formação até julho de 2024 também são bem-vindos no processo seletivo. Também é essencial ter disponibilidade para trabalhar oito horas por dia e para residir em São Paulo, capital.

Os candidatos selecionados poderão escolher entre duas trilhas de desenvolvimento: Negócios Atacado e Negócios Varejo. Qualquer que seja a opção, o Itaú oferece a oportunidade de atuar em novos modelos de trabalho, aplicando ferramentas e metodologias inovadoras que proporcionam o entendimento das transformações do banco e entrega de valor para os clientes. Além disso, durante o programa, os trainees poderão definir as áreas do seu job rotation junto aos gestores e a área de Pessoas do Itaú, criando uma jornada compatível com seus interesses de carreira.

Os contratados receberão salário de R$ 8.000,00 e terão direito a um pacote completo de benefícios, dentre eles: participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio refeição, auxílio alimentação, assistência médica, assistência odontológica, vale transporte, auxílio creche para filhos de até 71 meses, seguro de vida, farmácia, previdência complementar, incentivo a curso de idiomas (sujeito a regra de elegibilidade), convênio com academias e Gym Pass e acesso ao IUPP – programa de vantagens, descontos e serviços exclusivos de diversos parceiros no Brasil e na América Latina.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 5 de setembro para se inscrever pelo site https://traineefeitocomvoce.com.br/.

Neste ano, a instituição promoverá encontros presenciais dos participantes da seleção com executivos do Itaú, para que possam conhecer a atuação das duas trilhas de desenvolvimento do programa.

A seleção inclui, ainda, etapas de testes online, resolução de um business case online, dinâmica em grupo e entrevista final com os executivos. Também terão lives e webinars com trainees e líderes do banco para explicar sobre negócios do banco de Varejo e do banco de Atacado.