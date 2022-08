Japorã (MS) abre concurso com 87 vagas em diferentes áreas

A Prefeitura de Japorã, no estado do Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de vagas em diferentes áreas da administração municipal.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio, técnico e superior.

Vagas e salários – Japorã MS

A Prefeitura de Japorã oferece por meio de concurso público 87 vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços Diversos – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Motorista I – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Motorista I – B – 3 vagas + Cadastro Reserva;

Motorista II – C – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Motorista III – D – 4 vagas + Cadastro Reserva;

Operador de Máquinas – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Vigia – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Faxineira – 8 vagas + Cadastro Reserva;

Faxineira – Aldeia Indígena – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Merendeira – 5 vagas + Cadastro Reserva;

Pedreiro – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Tratorista – 6 vagas + Cadastro Reserva;

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental da Prefeitura de Japorã vão de R$ 1.345,32 a R$ 1.665,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Médio / Técnico

Agente de Inspeção e Vigilância Sanitária – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Assistente Administrativo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Técnico de Enfermagem – 4 vagas + Cadastro Reserva;

Técnico em Contabilidade – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Técnico em Agropecuário – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Agente Comunitário de Saúde – 8 vagas + Cadastro Reserva;

Cuidador de Idoso, Criança e Adolescente – 4 vagas + Cadastro Reserva;

Auxiliar de Consultório – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Para os cargos de nível médio, os salários oferecidos pela Prefeitura de Japorã variam entre R$ 1.387,50 a R$ 2.424,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Nível Superior

Assistente Social – 3 vagas + Cadastro Reserva;

Cirurgião Dentista – 3 vagas + Cadastro Reserva;

Contador – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Farmacêutico – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Psicólogo – 3 vagas + Cadastro Reserva;

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Fisioterapeuta – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Nutricionista – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor Língua Portuguesa – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Professor de Língua Inglesa – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor de História – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Professor de Ciências – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Professor de Educação Física – 2 vagas + Cadastro Reserva;

Professor de Matemática – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Professor de Artes – 1 vaga + Cadastro Reserva;

Os cargos de nível superior possuem remuneração entre R$ 1.587,30 a R$ 3.268,93, para jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Prefeitura de Japorã é necessário que os candidatos comprovem escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições – Japorã MS

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Japorã vão até o dia 12 de setembro de 2022.

Os candidatos devem se inscrever diretamente pelo site do IPPEC, responsável pela organização do concurso.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 45 para os cargos de nível fundamental, R$ 55 para os cargos de nível médio e R$ 80 para os cargos de nível superior.

Etapas concurso público – Japorã MS

Os candidatos inscritos no concurso público para Prefeitura de Japorã serão avaliados por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A data prevista para aplicação da prova objetiva é 09 de outubro de 2022.

A prova objetiva contará com 40 questões de múltipla escolha, divididas entre questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos.

Para alguns cargos serão necessárias também a realização de prova prática e avaliação de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público para Prefeitura de Japorã.