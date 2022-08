Jovem é preso por engano com motocicleta ‘roubada’ do pai

Um jovem de 26 anos foi preso por engano após conduzir a motocicleta do seu pai, na noite dessa terça-feira (16), no município de Olho d’Água das Flores, na região do Sertão de Alagoas. O nome do suspeito não foi envolvido não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com a…

Um jovem de 26 anos foi preso por engano após conduzir a motocicleta do seu pai, na noite dessa terça-feira (16), no município de Olho d’Água das Flores, na região do Sertão de Alagoas. O nome do suspeito não foi envolvido não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a 4ª Companhia de Polícia Militar Independente (CPM/I), o jovem estava conduzindo uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta e placa ORK 2885, pela Avenida 2 de Dezembro, no Centro da cidade, quando foi abordado por uma guarnição policial.

Durante a abordagem, os militares consultaram a placa da motocicleta no sistema policial e viram que o veículo possuía queixa de roubo. Imediatamente o condutor foi preso por receptação. Entretanto, o jovem informou que a motocicleta pertencia ao seu pai. Os policiais, porém, mantiveram o procedimento de prisão e levaram o indivíduo para a Central de Flagrantes da região, na cidade de Batalha.

Lá, o pai do jovem se apresentou com os documentos do veículo e informou que de fato, a versão dada por seu filho era verdadeira. A motocicleta, na realidade, havia sido roubada dias antes, mas logo foi recuperada e ele não notificou as autoridades sobre o encontro do ciclomotor.

Após esclarecimento do fato, o jovem foi liberado da delegacia e o veículo foi entregue ao seu pai.