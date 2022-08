Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a fintech Klubi oferece vagas na área comercial, com atuação focada em inside sales. Ao todo, são 50 postos disponíveis para a função de Consultor(a) Comercial, com contratação no regime CLT. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está em franca expansão.

A fintech, que atua como administradora de consórcios, deve crescer ainda mais nos próximos anos, uma vez que desempenha um papel fundamental no processo de inclusão e educação financeira dos brasileiros que têm dificuldade de acesso a crédito. Isso porque a empresa oferece um modelo que garante uma experiência simples, transparente e segura, sem dor de cabeça e de forma rápida.

Nesse sentido, os contratados serão responsáveis por uma série de atividades, incluindo o apoio ao cliente durante toda sua jornada de aquisição de um plano do Klubi. Por isso, é importante ter atitude e ambição de crescimento. Os profissionais deverão, ainda, estar preparados para receber treinamentos e participar de processos e tecnologia de ponta para alavancar a sua performance comercial.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão encaminhar currículo para o e-mail recruta@klubi.com.br, informando o nome do cargo no assunto. O Klubi não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento dos cargos.

