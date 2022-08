Konecta Brasil abre NOVOS empregos; veja os cargos

A Konecta Brasil, referência em soluções multicanais, está contratando novos colaboradores em diversos setores de atuação. As colocações exigem diferentes habilidades, e podem se candidatar profissionais que se identifiquem com o perfil da empresa. Continue vendo para ter acesso a todas as informações.

Konecta Brasil divulga a contratação de novos colaboradores

A Konecta Brasil foi criada em 2013 e é especializada na prestação de serviços e soluções transacionais e integrais de outsourcing. Trabalhando com uma equipe de colaboradores altamente qualificados, eles oferecem uma proposta competitiva e valiosa com o objetivo de fornecer aos seus clientes soluções multifacetadas.

As oportunidades são efetivas, e exigem que os interessados possuam nível técnico ou superior completo, além de habilidades que podem sofrer alterações conforme o cargo pretendido. Além de salários fixos, a companhia oferece aos seus colaboradores uma série de vantagens, incluindo licença maternidade estendida, salas de descompressão, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, auxílio creche, assistência odontológica e plano de saúde.

Como anunciado na plataforma de recrutamento InfoJobs, as seguintes funções podem ser preenchidas dentro da companhia:

Operadores de Teleatendimento para áreas de Vendas — São Paulo;

Retenção – Operadores de Teleatendimento de Segunda a Sexta — São Paulo;

Analistas de Suportes Infra TI — Osasco;

Coordenadores para o setor de Call Center Bilíngue — São Paulo.

Como se candidatar

Todas as posições anunciadas pela Konecta Brasil têm prazos dentro dos quais as inscrições devem ser enviadas. Visite o link de registro para conferir todas as posições abertas, bem como as exigências e habilidades necessárias para cada colocação.

