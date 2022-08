LG abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A LG Electronics, empresa fundada em 1995 e, desde então, vem conquistando a liderança mundial na maioria dos segmentos em que atua, anuncia NOVOS empregos pelo Brasil. Confira todas as informações e como se candidatar.

LG anuncia vagas de emprego pelo país

A LG está com diversas oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como plano de saúde, participação nos lucros, seguro de vida, vale transporte e vale refeição. Confira os cargos ofertados:

Analista Sênior de Planejamento de Demanda – Digital Signage – São Paulo / SP;

Business Intelligence Specialist – São Paulo / SP;

Analista de Marketing Sr (Mídia) – São Paulo / SP;

Programa de Inclusão – Pessoas com Deficiência;

Estágio em Produto – São Paulo / SP;

Estágio em Administração – São Paulo / SP;

Gerente Jr. de Trade Marketing – São Paulo / SP;

Analista de Facilities Sr – São Paulo / SP;

Analista Pleno de Administração de Pessoal – Exclusivo para PCD – São Paulo / SP;

Técnico de Refrigeração – Ar condicionado – São Paulo / SP;

Gerente de Marketing – Digital Performance (LATAM) – São Paulo / SP;

Gerente de E-Commerce (LATAM) – São Paulo / SP;

Gerente de Marketing Digital B2B Latam – pelo Brasil;

Especialista em Digital Signage e Led – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na LG, os interessados devem acessar o link de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes a vaga de interesse e cadastrar o currículo atualizado.

