Liquidez diária do CDB sobe para 102%

Nos últimos dias o C6 Bank anunciou que a remuneração com liquidez diária do CDB da instituição passou de 101% para 102%. Desta forma, os Certificados de Depósito Bancário (CDB) representam um rendimento 37% superior ao da poupança. Vale informar que esse rendimento é válido para aplicações a partir de R$ 20.

Além do CDB de liquidez diária, o C6 Bank também garante outras opções de investimento aos seus usuários. Pelo app do banco digital é possível ter acesso ao CDB pós-fixado (de quatro anos), que paga 116% do CDI.

Saiba mais sobre o Certificado de Depósito Bancário

O CDB é uma modalidade de investimento de baixo risco e o segundo serviço mais simples do mercado, sendo indicado para investidores com perfil mais conservador. Esse investimento funciona como um empréstimo à instituição bancária de relacionamento, de forma que o investidor recebe o dinheiro após determinado período, acrescido de juros ou outros valores determinados anteriormente.

Outra vantagem dos CDBs é que eles possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), protegendo os investidores. Nesses casos, o FGC cobre valores de até R$ 250 mil por CPF. Além disso, o C6 Bank não cobra nenhum tipo de taxa de custódia, administração ou qualquer outra tarifa ao aderir essa modalidade de investimento.

Veja outras opções de investimento no C6 Bank

A C6 Invest, plataforma de investimentos do banco digital C6 Bank, oferece diversas opções de ativos, tanto nacionais quanto internacionais. Por garantir diversas modalidades de investimento aos seus usuários, a fintech disponibiliza um simulador no site, onde é possível conferir mais informações sobre os tipos de investimentos oferecidos.

Apesar da vantagem de poder decidir sozinho o investimento e realizar a aplicação diretamente pelo aplicativo, a fintech garante também uma assessoria aos usuários que ainda não sabem onde ou como investir, a C6 TechInvest.

A C6 TechInvest, assessoria de investimentos do C6 Bank, permite que os clientes montem uma carteira personalizada, tanto com ativos nacionais quanto internacionais no App do C6 Bank. Para isso, é preciso ter uma conta na instituição ou abrir uma.

Todo o processo de abertura da conta é bastante simples e livre de burocracias, ou seja, basta baixar o aplicativo e inserir as informações solicitadas, Vale lembrar que os usuários não precisam pagar nenhuma tarifa.

Após abrir a conta, o cliente deve acessar o menu C6 Invest para responder algumas perguntas. Nesse momento o banco digital deverá analisar os objetivos do usuário e seu nível de tolerância a riscos com o intuito de descobrir o perfil do investidor. Sendo assim, a partir das respostas dos usuários o C6 Bank disponibilizará uma sugestão de carteira personalizada.

Os ativos recomendados pelo C6 Bank aparecem para o usuário em cinco categorias: Renda fixa no Brasil, Investimentos remunerados pela inflação ou a juros prefixados, Renda fixa EUA (com títulos do tesouro dos Estados Unidos), Metais preciosos (ouro e prata) e Renda variável no Brasil e no exterior (Ibovespa, Nasdaq e S&P 500). Mais informações sobre os investimentos no C6 Bank podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.