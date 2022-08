Localiza abre vagas para programa de trainee

Já imaginou trabalhar em uma das maiores locadoras de veículos do país? Esta pode ser a sua chance, já que a Localiza anunciou a abertura de vagas para a 4ª edição do Programa Trainee Corporativo.

São elegíveis profissionais graduados em qualquer curso de ensino superior (em bacharelado ou licenciatura), com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022. Os candidatos devem ter, ainda, disponibilidade para atuação híbrida em Belo Horizonte (MG).

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, previdência privada, convênio médico e odontológico, acesso ao Gympass, telemedicina, participação nos lucros e resultados, auxílio creche, auxílio ergonomia, auxílio home office, acesso ao clube de benefícios e descontos Allya e descontos no aluguel de carros, assinatura Meoo e na compra de veículos seminovos.

Além disso, para os aprovados que residirem a mais de 100 km da capital mineira, a Localiza vai custear passagem e hospedagem nos 30 primeiros dias, além de disponibilizar um valor de auxílio transferência.

O programa é composto por uma trilha de desenvolvimento que inclui Job Rotation e oferece oportunidade para os trainees viajarem pelo Brasil para conhecer as operações da Companhia (Centro de Operações, filiais RAC, lojas Seminovos, filiais Zarp, escritórios corporativos e Gestão de Frotas). Além disso, durante todo o período, o trainee terá acompanhamento do time de Gente, mentorias com a alta liderança e passará por treinamentos comportamentais e técnicos.

Após o programa, o profissional terá a oportunidade de participar de uma trilha online de liderança com conteúdos da Universidade Localiza (UL), que visam apoiar o desenvolvimento de competências importantes em sua jornada.

Como se candidatar

Os interessados deverão se inscrever até 23 de setembro no site https://www.traineelocaliza.com.br/. O processo seletivo será 100% online e inclui testes, desafios para novas soluções de negócio, dinâmicas de grupos e entrevistas com a equipe de Gente e líderes da Localiza.