Locaweb recruta profissionais de todos os níveis

A Locaweb, empresa de hospedagem de sites, computação e serviços de internet, está recrutando profissionais de todos os níveis para o preenchimento de 33 vagas efetivas de emprego. Grande parte das posições são destinadas à candidatos com disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo, capital. Há, ainda, chances para a cidade de Marília (SP) e também para trabalho remoto.

As vagas são para os cargos de Pessoa Engenheiro de Dados | Especialista, Aprendiz, Pessoa Analista de Cobrança I, Pessoa Analista de Planejamento Financeiro II, Pessoa Analista de Endomarketing & Cultura PL (Vaga Afirmativa PcD), Pessoa Líder Técnico I, Pessoa Analista Jurídico Junior e muito mais. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há opções para pessoas com ou sem experiência e escolaridade a partir do ensino médio.

Os contratados terão a oportunidade de trabalhar em um lugar onde o desenvolvimento, reconhecimento, trabalho em equipe e busca de soluções criativas e inovadoras fazem parte dos valores da companhia.

Além disso, eles receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como convênio médico e odontológico, vale transporte ou estacionamento gratuito, serviço gratuito de vans do terminal João Dias para a Locaweb, vale refeição, seguro de vida, programa de Qualidade de Vida e bem-estar, parceiras com diversos estabelecimentos na área de saúde, lazer e entretenimento e oferta de cortesias dos produtos Locaweb.

No dia a dia, os profissionais alocados nos escritórios terão acesso à máquinas de café; massagem e ginástica laboral in company; sala de relax com TV, mesa de bilhar, carteado, tênis de mesa, vídeo games e puffs; salão de beleza in company (cabeleireiro, depilação, manicure, estética corporal); academia e aula de Yoga in company.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de oportunidades disponível, bem como obter mais informações sobre seus requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para acessar.