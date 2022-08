Lojas Colombo anunciam vagas de emprego; confira os cargos

As Lojas Colombo, uma das principais empresas do setor varejista brasileiro, anunciam novas oportunidades para suas unidades espalhadas em todo o país. As vagas abrangem uma vasta área de níveis hierárquicos, e para tornar-se um colaborador, será fundamental atender a todos os critérios pré estabelecidos no cargo que pretende preencher. Continue acompanhando para ter acesso a todas as informações.

Lojas Colombo anunciam novas posições de trabalho no Brasil

Criada no ano de 1959, as Lojas Colombo são uma das maiores e mais conhecidas empresas no comércio varejista brasileiro. Possuindo mais de duzentas unidades ativas, a companhia atua nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com dois grandes centros de distribuição localizados nas cidades de Curitiba e Porto Alegre.

Para preencher seu quadro de colaboradores, a companhia lançou um novo meio de recrutamento. Para se inscrever será essencial que o interessado atenda aos critérios mínimos da colocação que pretende preencher, além de morar em regiões onde as vagas estão abertas para inscrição.

Além de remuneração fixa e contratos por meio da CLT, todos os selecionados contam com uma série de vantagens, incluindo oportunidades de crescimento em todas as áreas, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e plano de saúde.

Conforme anunciado na plataforma de empregos InfoJobs, a companhia possui as seguintes vagas a serem preenchidas:

Banco de Talentos Exclusivamente para Portadores de Deficiência — Farroupilha;

Vendedores — Venâncio Aires;

Supervisores para áreas de Marketing — Farroupilha;

Trainee Gerencial — Criciúma;

Auxiliares de Limpeza — Farroupilha;

Operadores Logísticos — Curitiba.

Como se candidatar

Para os que tenham interesse em se candidatar para uma das vagas na empresa Lojas Colombo, devem atender aos critérios pré estabelecidos do cargo e morar em regiões onde a companhia está contratando. As fichas cadastrais podem ser acessadas por meio do site de inscrições.

