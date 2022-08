Lojas Renner abrem vagas de emprego pelo Brasil; veja inscrição

As Lojas Renner, uma das maiores referências brasileiras do varejo da moda, abre novos postos de trabalho em cidades do território nacional. Para ser um colaborador será necessário atender as exigências mínimas da colocação que pretende preencher, além de morar em cidades com vagas abertas. Continue acompanhando para ter acesso a todos os detalhes.

Lojas Renner divulgam novos postos de trabalho em cidades do Brasil

Há mais de cinquenta anos presente no mercado brasileiro, as Lojas Renner são uma das maiores companhias do varejo da moda, considerada atualmente o maior ecossistema lifestyle. Além de estar presente em todo o Brasil, a empresa também possui unidades ativas na Argentina e no Uruguai.

Além das oportunidades efetivas, a companhia também disponibiliza chances para Jovem Aprendiz cursando nível médio ou técnico de ensino, além de vagas exclusivas para portadores de deficiências. Para tornar-se um colaborador, será essencial atender a todos os critérios pré estabelecidos e morar em regiões onde a companhia está recrutando.

Veja as oportunidades disponíveis para candidatura, segundo informações retiradas da plataforma Gupy:

Aprendiz — várias localidades;

Assistentes na área de Beleza e Perfumaria — Teresina e Caxias do Sul;

Assistentes para a área de Loja — Várias cidades do Brasil;

Assistentes para a área de Produtos Financeiros — várias cidades do Brasil;

Assistentes para a área de Vendas e Visual Merchandising — várias cidades do Brasil;

Assistentes para a área de Vendas Exclusivamente para PCD — Várias cidades do Brasil;

Auxiliares para a área de Estoque — Recife, Umuarama, São Paulo, Canoas, Caxias do Sul e diversas outras.

Veja também: EQS Engenharia divulga vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para tornar-se um funcionário das Lojas Renner, todos os critérios devem ser atendidos e o interessado deve preencher sua ficha de cadastro da colocação que pretende preencher através do link de inscrições.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos.