Loterj nomeia novo presidente em plena campanha eleitoral

Na última sexta-feira, 15 de julho, a loteria carioca anunciou em seu Diário Oficial a renúncia do presidente da entidade há oito meses, Otávio Teixeira de Freitas Bastos Cunha.

Notícias que surpreenderam dada a situação em que a organização se encontra neste momento. No mesmo comunicado, o governador Cláudio Bomfim de Castro e Silva revelou que o advogado Hazenclever Lopes Cançado assumiria o cargo a partir desta semana em que este artigo é publicado.

Embora não haja justificativas para a mudança de comando, diversas fontes informam que essa queda repentina pode ser algum tipo de movimento em direção ao fim da campanha eleitoral, por meio da qual o novo presidente do Brasil seria eleito no próximo dia 2 de outubro.

Uma notícia que surpreende tanto os cidadãos que acompanham de perto esse tipo de notícia quanto os fãs da loteria. Em diferentes fóruns da internet, também está sendo especulado o impacto que essa ação repentina pode ter nas regulamentações de loterias, tanto em jogos presenciais quanto virtuais.

Enquanto um setor se apega à crença de que isso poderia sucumbir a uma série de possíveis restrições mais duras aos apostadores. Um grande setor de apostadores, juntamente com alguns especialistas, acreditam no oposto. Especialistas, que quando mencionados sobre este assunto, disseram que esses tipos de mudanças não devem alertar nem um pouco.

Loterj muda de presidente

Ressalte-se que a Loterj está em processo de licitação para seus novos produtos online, que incluem as modalidades de jogos instantâneos e prognósticos, e já havia antecipado a iminente criação de produtos de apostas esportivas, que veriam a luz logo após a licitação que lançaria no Rio de Janeiro.

Durante o mandato de Otávio Teixeira de Freitas Bastos Cunha, a Loterj havia cancelado por duas vezes o edital para avançar com a regulamentação das loterias instantâneas e preditivas. Paralelamente, instalou um debate transparente com todas as partes interessadas do setor de loterias.

Por sua vez, Hazenclever Lopes Cançado é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB/DF (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal). Atualmente, é funcionário federal e advogado militante especializado em Direito Eleitoral.

Em abril passado, a Loterj compartilhou todas as informações referentes ao processo licitatório da Loteria Instantânea e da Loteria Previsão, perante as empresas interessadas em concorrer.

A licença, que terá validade de 20 anos e se aplicará aos jogos online e presenciais, estabelece um valor estimado de arrecadação bruta de “7.991.335.984,51 reais, distribuídos ao longo dos anos”. É uma soma importante que gasta em dólares se traduziria em US$ 1,62 bilhão.

Da mesma forma, a Loterj anunciou que a concessão será prorrogada por mais 20 anos. O que significa que a licença pode ser estabelecida até 2042.