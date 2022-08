Lotofácil da Independência terá prêmio de R$ 180 milhões

A Caixa anunciou que o prêmio da Lotofácil da Independência aumentou para R$ 180 milhões. A elevação no valor da premiação ocorreu devido ao grande número de pontos da loteria.

O sorteio, que vai se realizar no dia 10 de setembro, não acumula. Portanto, se não houver um ganhador do valor principal, o prêmio será distribuído entre os apostadores que acertarem 14 números a diante.

O apostador que ganhar o prêmio principal, no valor de R$ 180 milhões, e aplicar o dinheiro na poupança da Caixa, receberá cerca de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês, de acordo com a instituição.

Sorteio da Lotofácil nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25), será realizado o sorteio da Lotofácil do concurso 2608, que será comandado pela Caixa Econômica. De acordo com a instituição, o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões, visto que o último concurso, 2607, acumulou.

O sorteio será transmitido ao vivo, às 20h, por meio do canal da Caixa no YouTube.

Como jogar?

Para concorrer ao prêmio é bem simples. Entre os 25 números disponíveis no volante, o apostador deve marcar de 15 a 20. No entanto, também é possível que o jogador deixe que o próprio sistema escolha os números por meio da “Surpresinha”.

Os apostadores que marcarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números serão vencedores. Vale salientar que, através da Teimosinha, o jogador pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Quais as chances de ganhar?

De acordo com os dados, realizando a aposta mínima, jogando 15 dezenas por R$ 2,50, a chance de acertar todos os números é uma em 3,3 milhões. No entanto, a probabilidade de sair ganhando aumenta quando o apostador joga com mais uma dezena. Nesse caso, a chance é de uma em 204 mil. Quem aumenta os números para 20 também eleva a chance de ser premiado, sendo de uma em 211.

Bolão da Lotofácil

Os apostadores também podem jogar em grupo na Lotofácil. A Caixa cobra o valor de R$ 10 para apostas nessa modalidade, e as cotas de cada jogador devem partir do valor de R$ 3.

Nos jogos com 15 números, a quantidade de cotas permitidas varia, entre duas e oito. Com 20 dezenas, se permite até 100 cotas. Em cada bolão, os jogadores podem fazer até dez apostas entre 15 e 18 dezenas. Com 19, o número reduz para seis. No entanto, jogando 20 números a aposta será única.