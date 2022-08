Mackenzie Rio: quais são as formas de ingresso?

Mackenzie Rio: descubra como você pode estudar na instituição

A Mackenzie Rio, Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, é uma faculdade de ensino superior e particular que possui uma unidade na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, a instituição 19 cursos de graduação e 75 de pós-graduação.

Assim como em outras instituições de ensino, a Mackenzie Rio oferece aos candidatos várias formas de ingresso na faculdade, cabendo a cada um optar pela mais conveniente.

Quer saber mais sobre as formas de ingresso na Mackenzie Rio? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para entender como as diferentes processos seletivos da instituição funcionam.

Mackenzie Rio: como ingressar?

O ingresso na Mackenzie poderá acontecer por meio de diversos processos seletivos organizados todos os anos pela instituição. Dessa maneira, cabe ao candidato escolher aquele que lhe for mais conveniente.

Mackenzie Rio: vestibular com inscrições abertas

As inscrições para a edição 2022/2 do vestibular da Mackenzie estão abertas. Para participar, os candidatos precisam pagar uma taxa de inscrição de R$50,00,. Todas as inscrições poderão ser feitas no site da faculdade até o dia 31 de agosto de 2022.

Depois de se inscrever, o candidato deverá realizar a prova de forma presencial no dia, hora e local previamente marcado pela instituição é obrigatória. A prova será feita na sede da faculdade no Rio de Janeiro.

A prova do vestibular será composta por uma redação e por questões de múltipla escolha. O candidato não poderá tirar nota zero nas questões objetivas e terá que obter pelo menos 10 pontos na prova de redação.

Mackenzie Rio: uso da nota do ENEM

A análise da pontuação obtida pelo candidato na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é também utilizada pela Mackenzie Rio para selecionar e classificar os seus futuros alunos.

Você pode realizar a sua inscrição por meio do formulário disponível no seguinte site: https://www3.mackenzie.br/vestibularNew/rio/inscricao/graduacao-passo1.php