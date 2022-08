maioria diz que não vai solicitar consignado, diz pesquisa

As últimas notícias sobre o empréstimo do Auxílio Brasil seguem dando o que falar. Aprovada e sancionada em agosto, o crédito consignado ainda está em trâmite para ser liberado.

Sendo assim, o consignado do Auxílio Brasil ainda não foi oficialmente liberado. Entretanto, mesmo antes do início das liberações, boa parte dos usuários do programa social já tomaram uma decisão sobre o crédito.

De acordo nova pesquisa Ipec divulgada na última terça-feira, 30 de agosto, a maioria decidiu não pegar o dinheiro e seguir recebendo apenas o saldo do Auxílio Brasil.

Os dados do Ipec mostram que 67% dos usuários do programa decidiram não solicitar o novo crédito. Ao mesmo passo, 15% afirmam que ainda não tomaram uma decisão e afirmam que talvez peguem o dinheiro. Outros 15% afirmam que solicitarão a quantia com certeza. Na pesquisa, 3% não souberam responder a pergunta.

O levantamento também perguntou aos usuários do Auxílio Brasil se a liberação do consignado às vésperas das eleições pode se tornar um argumento para votar em Bolsonaro. Os dados mostram que 88% disseram que não. Ao mesmo tempo, 4% disseram que sim, 6% responderam talvez e 2% não souberam responder.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, disse que pretende liberar o consignado do Auxílio Brasil no próximo mês de setembro. Mesmo sem cravar uma data, ele disse que o mais provável é que as pessoas comecem a fazer as solicitações dentro de mais algumas semanas.

O consignado do Auxílio Brasil funcionará nos mesmos moldes do sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cidadão solicita um valor junto a um banco, recebe o adiantamento, e passa a ter que pagar a dívida na forma de descontos mensais de até 40% do depósito base de R$ 400 do Auxílio Brasil.

Críticas

Nas últimas semanas, algumas organizações da sociedade civil chegaram a enviar ofícios ao Governo Federal para pedir pela não liberação do consignado para os usuários que fazem parte do Auxílio Brasil.

Tais organizações alegam que o sistema do consignado para um público mais humilde pode acabar gerando mais dívidas para os cidadãos. Eles partem da ideia de que ao receber o benefício com descontos, eles poderiam ter mais dificuldades para pagar suas contas básicas.

Há ainda outro ponto citado pelos críticos: a taxa de juros. Como o Governo Federal ainda não estipulou um limite para esta cobrança, algumas instituições financeiras estão oferecendo o consignado do Auxílio Brasil com juros de até 100% ao ano.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUXÍLIO BRASIL LIBERADO? O que diz o Governo?

Se, por um lado, as críticas ao consignado do Auxílio Brasil existem, o Governo Federal garante que há uma aceitação do empréstimo pelas instituições financeiras. O Ministério afirma que 17 instituições já estão homologadas para operar o crédito.

Entre elas está a Caixa Econômica Federal. Em entrevista recente, a presidente do banco, Daniella Marques, garantiu que a ideia é oferecer as taxas de juros mais baixas do mercado. Ela disse ainda que vai criar ações para evitar o endividamento.

O Ministro Ronaldo Vieira Bento argumentou que uma maior bancarização dos mais pobres seria um ponto positivo. Ele disse ainda que “é melhor dever ao banco do que pedir o dinheiro para um agiota”.

Até agora sabe-se o seguinte: quem solicitar os valores pelos bancos Agi, Banco Pan e Caixa Econômica Federal terá as parcelas descontadas diretamente do pagamento do Auxílio Brasil.