mais de 500 mil novos cartões estão em produção

Mais de 500 mil novos cartões do Auxílio Brasil do Governo Federal estão em produção agora. A informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania, pasta responsável pelos repasses do benefício. Os novos dispositivos serão enviados pelos Correios no endereço das famílias que fazem parte do projeto social.

Neste momento inicial, o Governo segue com a lógica de entregar os novos cartões apenas para as pessoas que entraram no benefício entre novembro do ano passado e agosto de 2022. Os mais de 2,2 milhões de usuários que entraram no projeto nesta última liberação também deverão receber o novo dispositivo do programa social.

Não é necessário realizar a solicitação para receber o novo cartão. Relatos de agentes sociais indicam que muitas pessoas estão indo aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) para pegar o dispositivo. Contudo, o processo de entrega está acontecendo de maneira direta no endereço que o cidadão registrou no seu Cadúnico.

Ao todo, o Ministério da Cidadania indica que mais de 6,1 milhões de brasileiros já receberam o novo cartão do Auxílio Brasil. O número já é maior do que o registrado no antigo Bolsa Família. Em quase quatro anos de governo Bolsonaro, estima-se que cerca de 5,5 milhões de dispositivos do antigo programa social tenham sido entregues.

Informações de bastidores dão conta de que o Governo Federal avalia que a entrega dos novos cartões do Auxílio Brasil pode afastar a imagem do Bolsa Família. Em comerciais recentes, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição tenta indicar que o valor do benefício é um mérito do atual chefe de estado.

Cartões do benefício

O Ministério da Cidadania indica que as pessoas que faziam parte do antigo Bolsa Família e que migraram para o Auxílio Brasil, podem seguir usando o antigo dispositivo. Ele não tem validade e segue funcionando normalmente.

Em tese, o plano do Governo é entregar os novos cartões para todos os mais de 20 milhões de usuários do programa social. Entretanto, a proposta inicial é favorecer apenas os beneficiários que entraram no projeto há menos tempo.

Caso o cidadão não tenha nenhum cartão, não tem com o que se preocupar. Neste caso, é possível movimentar a quantia do benefício através da conta poupança social digital no aplicativo Caixa Tem, que já está disponível para download.

Através do aplicativo, o cidadão poderá pagar contas no formato de boletos, transferir saldos e até mesmo fazer compras no sistema de débito. Existe ainda a possibilidade de gerar um código para saque em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Programa segue em setembro

Com cartão em mãos ou não, o fato é que os pagamentos do Auxílio Brasil voltarão no próximo mês de setembro. Até aqui, as informações oficiais indicam que as liberações devem acontecer já a partir do próximo dia 19. Veja no calendário abaixo:

19 de setembro: Usuários com NIS final 1

20 de setembro: Usuários com NIS final 2

21 de setembro: Usuários com NIS final 3

22 de setembro: Usuários com NIS final 4

23 de setembro: Usuários com NIS final 5

26 de setembro: Usuários com NIS final 6

27 de setembro: Usuários com NIS final 7

28 de setembro: Usuários com NIS final 8

29 de setembro: Usuários com NIS final 9

30 de setembro: Usuários com NIS final 0