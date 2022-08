mais de 56 milhões de pessoas serão impactadas

Projeções do Governo Federal indicam que mais de 56 milhões de brasileiros serão direta ou indiretamente impactados pelos pagamentos do programa Auxílio Brasil em agosto. O Ministério da Cidadania confirmou a informação nesta terça-feira (9), a data de início das liberações de mais uma rodada do projeto social.

Os 56 milhões de pessoas não correspondem ao número total de usuários do programa do Governo Federal. O Ministério da Cidadania explica que o quantitativo leva em consideração os beneficiários titulares do projeto e também os indivíduos que residem em suas casas. Vale lembrar que o Auxílio Brasil faz pagamentos por família.

Considerando apenas os titulares, o número total de usuários do programa neste mês de agosto é de pouco mais de 20 milhões de pessoas. O quantitativo é um recorde na história do projeto. Nunca o Auxílio Brasil fez pagamentos para tantos usuários dentro de um mesmo mês. Entre julho e agosto, mais de 2 milhões de novatos foram selecionados.

O aumento só foi possível por causa da aprovação da chamada PEC dos Benefícios no Congresso Nacional. O texto foi promulgado por senadores e deputados e já está pacificado no Diário Oficial da União (DOU). O documento libera R$ 41 bilhões em verbas para o aumento no tamanho de programas sociais do Governo Federal.

A liberação do dinheiro servirá não apenas para aumentar o número de usuários do projeto, como também para elevar o valor do benefício. Já a partir desta terça-feira (9), os cidadãos que fazem parte da folha de pagamentos do projeto recebem o saldo turbinado no patamar de R$ 600. Até julho, o depósito mínimo era de R$ 400.

Consulta já disponível

Como dito, mais de 20 milhões de pessoas receberão o dinheiro do programa Auxílio Brasil neste mês de agosto. Já é possível saber se você está entre os cidadãos que têm direito ao saldo. Para tanto, não é preciso sair de casa.

De acordo com o Ministério da Cidadania, qualquer cidadão pode conferir se está na lista a partir do app oficial do Auxílio Brasil. O aplicativo é gratuito e já está disponível para download em lojas de celulares Android e iOS.

A consulta é importante não apenas para as pessoas que estão esperando para entrar na lista, como também para aquelas que já recebem o benefício. Afinal de contas, bloqueios e cancelamentos podem acontecer com qualquer beneficiário.

Calendário do Auxílio Brasil

Nesta terça-feira (9), o Governo Federal realiza os pagamentos do Auxílio Brasil de R$ 600 para os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O dinheiro está na conta dos cidadãos desde as primeiras horas da manhã.

Ainda nesta semana, outros três grupos de usuários poderão receber o benefício. A expectativa do Governo Federal é atender mais de 20 milhões de pessoas até o próximo dia 22, data marcada para o fim dos repasses de agosto. Veja abaixo no calendário:

9 de agosto: Usuários com NIS final 1

10 de agosto: Usuários com NIS final 2

11 de agosto: Usuários com NIS final 3

12 de agosto: Usuários com NIS final 4

15 de agosto: Usuários com NIS final 5

16 de agosto: Usuários com NIS final 6

17 de agosto: Usuários com NIS final 7

18 de agosto: Usuários com NIS final 8

19 de agosto: Usuários com NIS final 9

22 de agosto: Usuários com NIS final 0