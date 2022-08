Manual do relógio Skmei 2022 Baixe o PDF completo gratuitamente

Hoje em dia, as pessoas confiam cada vez mais em gadgets e wearables inteligentes que tornam suas vidas mais fáceis e rápidas. Wearables como smartwatches são um exemplo de wearables inteligentes. Os relógios não estão mais restritos a exibir a hora e a data. No entanto, neste termo, os relógios Skmei são os melhores que oferecem muitos recursos novos e competem facilmente com as outras marcas de topo.

Mas, os usuários normalmente enfrentam problemas quando precisam configurar seus relógios Skmei e emparelhá-los com seus smartphones. Portanto, se você também é um dos usuários que enfrentam problemas, leia este manual do relógio skmei mencionamos abaixo. Então, vamos começar com o manual do relógio skmei.

O que é Skemei?

Antes de começarmos com o nosso manual do relógio skmeivamos primeiro conhecer um pouco sobre a empresa Skemei.

É verdade que a Skmei fabrica alguns dos relógios mais baratos do mercado, mas isso não significa que não sejam fiáveis.

Eles são uma grande empresa com sede em Guangzhou, na China. De relógios inteligentes a pedômetros e relógios digitais, eles fabricam dezenas de modelos diferentes. Importante player no mercado de baixo custo, a Skmei é conhecida por sua produção prolífica.

Embora saibamos que os relógios fabricados na China não vêm com peças fabricadas na Suíça, mas ainda assim estão bem. Eles geralmente são decentes (como DJI Drones, os melhores drones de consumo do mundo que são todos fabricados na China). Com o Skmei, você geralmente obtém as seguintes partes, embora todas essas coisas sejam mencionadas no manual do relógio skmei:

Movimentos de quartzo foram feitos na China (e possivelmente no Japão). Vidro cristal/mineral. À prova d’água até 50 metros. Relógios de metal com revestimento de liga de zinco ou relógios de plástico com revestimento de ABS. Estão disponíveis pulseiras de borracha, aço, couro e couro.

Manual do relógio Skmei Kids 6 dígitos

Características:

Visor LCD com 6 dígitos, exibindo a hora, minuto, segundo e semana. Há um carrilhão de hora em hora e um alarme diário. O formato pode ser alternado entre 12H e 24H com um calendário automático. Cronógrafo com função de divisão de 1/100 segundo. Luz de fundo EL.

Manual operacional do relógio Skmei:

As luzes de fundo EL duram 3 segundos em qualquer modo quando você pressiona a tecla A. Pressione a tecla D para verificar a data e o mês no modo normal. Pressione a tecla C para verificar a hora do alarme no modo normal. Para converter o modo, pressione a tecla B.

Existem outros recursos que os relógios Skemi oferecem, mas que mencionamos em nosso Manual do relógio Skmei PDF; você pode baixá-lo no link fornecido e conferir os recursos, bem como configurar o manual para seus relógios Skemi.

A Skmei oferece relógio esportivo masculino?

Se você está procurando um relógio esportivo digital no estilo “Casio”, a Skmei também produz uma variedade de modelos de ótima aparência. Uma caixa grande e robusta e proteção de coroa são muito parecidas com as dos modelos Casio G-Shock.

Você pode molhá-lo enquanto o usa, pois possui um elástico grosso de PU. Lembre-se, não é à prova d’água além de 50m, portanto, não pode ser usado para nadar.

Além das funções acima, este relógio também possui um cronômetro, um alarme independente, hora 12/24H e um calendário com os dias da semana e meses. Além disso, possui uma luz de fundo que pode ser usada com pouca luz ou no escuro.

Manual do relógio Skmei Baixe o PDF completo gratuitamente 2022

Clique aqui para baixar

Resumo | Manual do relógio Skmei

Portanto, se você tiver um relógio Skemi e achar difícil configurar com seu smartphone, poderá ler o PDF que anexamos a este guia. Esperamos que você ache o PDF fornecido útil, mas caso ainda tenha alguma dúvida sobre o manual do relógio skmeiComente abaixo.

