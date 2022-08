Manual do termostato Honeywell Home Pro Series (2022) Baixar PDF

Série Honeywell Pro Termostato ajuda a regular a quantidade de recirculação de refrigerante para a máquina e quanto o radiador está resfriando antes de recircular.

Portanto, não importa qual seja a temperatura externa, o líquido de arrefecimento do seu motor permanece dentro de uma faixa de temperatura específica. Portanto, se você planeja modificar sua casa para uma casa inteligente, Termostato Honeywell Pro Series é a primeira e mais importante coisa que você precisa comprar.

No entanto, para configurá-lo, você obterá o Série Honeywell Home Pro manual porque, sem isso, você não poderá configurar este dispositivo em sua casa. Então, se você quiser saber mais sobre este dispositivo, leia os detalhes mencionados abaixo:

O que é o pacote de termostato interno da Honeywell?

Termostato T6 Pro Sistema de montagem UWP Adaptador de instalação para caixas J Honeywell 449/64 pol. x 449/64 pol. x 11/32 pol. (121 mm x 121 mm x 9 mm) Placa de cobertura decorativa Honeywell – Pequena Âncoras e parafusos Duas pilhas AA Guia do usuário e instruções de instalação

Características do termostato Honeywell Home Pro Series

o Termostato Honeywell Pro Series começará a ajustar automaticamente seu aquecimento e resfriamento com base em seus padrões de uso, mesmo que você não defina uma programação e não saiba quando você o usa. Além disso, você ainda pode ajustar o termostato manualmente. Além disso, oferece configurações avançadas de ventilador que garantem uma experiência confortável e economizam energia. Usando o menu personalizado, você pode criar seu próprio esquema de cores ou escolher em uma lista estabelecida. Durante deslocamentos de grau extremos, o Termostato Honeywell Pro Series enviará um aviso e informará quando o filtro de ar precisar ser substituído. Um monitor de umidade e uma exibição de temperatura e umidade externa também estão incluídos. É possível bloquear a tela sensível ao toque e definir a duração da luz de fundo se você estiver preocupado com a segurança. Qualquer ajuste de temperatura neste Série Honeywell Home Pro será preciso dentro de um grau. Portanto, você terá que ajustar seu aquecimento ou resfriamento com mais frequência.

Alguns recursos adicionais do manual Honeywell Home Pro Series:

Os lembretes de alteração de filtro são enviados durante o tempo de execução do sistema. Consequentemente, você receberá notificações de substituição de filtro com mais frequência quanto mais usar seu HVAC. o Termostato Honeywell Pro Series O dispositivo possui sensores integrados para monitorar os níveis de umidade interna e usa Wi-Fi para determinar como as temperaturas externas influenciam o clima interno. O uso de um código de quatro dígitos evita que qualquer pessoa altere a temperatura não autorizada. Também é possível definir uma faixa de temperatura que seja aceitável.

Manual Honeywell Home Pro Series 2022 Baixar PDF

Clique aqui para baixar

Existe algum desempenho do termostato Honeywell Home pro Series?

Ele tem apenas um problema de desempenho: as leituras de temperatura e umidade externas são esporádicas na melhor das hipóteses. Mas, que eu saiba, a maioria das pessoas não considerará isso um fator decisivo ao selecionar um termostato.

É capaz de mudar de calor para frio automaticamente?

É possível alterar o valor padrão de Troca de Sistema no menu ISU para 1 (Automático), então selecione Auto no botão Modo para escolher o modo de operação.

Embrulhar

Com este termostato habilitado para Wi-Fi, o Série Honeywell Home Pro manual visa tomar conta do mercado de termostato inteligente DIY. No entanto, quando se trata de comprar um termostato como esse, a maioria das pessoas se preocupa com a facilidade de instalação. No geral, este dispositivo é uma adição útil à sua casa, especialmente para quem faz bricolage e para quem procura novas opções de automação. Então, isso é tudo no Manual da série Honeywell Home Pro. Para mais dúvidas, comente abaixo.