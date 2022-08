Manual e dicas do Vizio Sound Bar antigo e novo (PDF 2022)

Recentemente, vimos um aumento dramático na popularidade das barras de som nas salas de estar em todo o mundo. Quase em todas as casas, existe uma barra de som para a SmartTV. A barra de som Vizio será uma ótima opção se você é iniciante e procura uma barra de som para seu entretenimento.

No entanto, configurar esta barra de som com sua SmartTV não é uma tarefa fácil. Mas, neste guia, facilitamos esse trabalho para você. Aqui você aprenderá sobre o Manual da barra de som Vizio e algumas dicas que você pode ter em mente ao configurar a barra de som do Vizio. Então, vamos conferir o Manual da barra de som Vizio mencionado abaixo:

Manual da Barra de Som Vizio 2.1

Embora você receba um manual de configuração na caixa da sua barra de som Vizio, existem possibilidades de que você o tenha perdido. Isso geralmente acontece quando descartamos o outro conteúdo da caixa e focamos em nossa barra de som, mas a reviravolta surge quando precisamos configurá-la mais tarde, para isso precisamos do manual da barra de som Vizio.

1. Configuração do botão

Botão O que acontece Poder Pressione o botão liga/desliga para ligar ou desligar a barra de som Entrada Pressione para alterar a fonte de entrada Bluetooth Mantenha pressionado o botão por cinco segundos para entrar no modo de par forçado (para entrar na entrada Bluetooth, mantenha o botão pressionado por cinco segundos). Volume (+/-) Pressione para aumentar e diminuir os níveis de volume Entrar/Reproduzir/Pausar Selecione uma opção/Pausar ou reproduzir pressionando Próximo Para passar para a próxima faixa, pressione o botão de próxima faixa. Anterior Pressione para retornar à faixa anterior (altera os níveis de subwoofer, agudos e graves) TruVolume Pressione para ativar/desativar o TruVolume TruSurround HD Pressione para ativar/desativar TruSurround HD Mudo Pressione para silenciar/reativar Música Pressione para ativar o modo EQ de predefinição de música Filme Pressione para ativar o modo EQ de predefinição de filme SUB Use os botões Anterior/Próximo para ajustar o nível do subwoofer. Agudo Use os botões Anterior/Próximo para ajustar o nível de agudos. Graves Entre no modo de ajuste do nível de graves pressionando os botões Anterior/Próximo.

2. Inserção e substituição de baterias

São necessárias duas pilhas AAA para o controle remoto Vizio. Aqui está o manual da barra de som Vizio para inserir/substituir as baterias:

A tampa da bateria pode ser removida deslizando-a suavemente para fora do controle remoto. Você vai precisar de duas pilhas AAA (incluídas). Certifique-se de que as baterias e o controle remoto tenham os sinais + e – alinhados. Coloque a tampa da bateria e use o controle remoto.

Aviso: É importante manter as pilhas do controle remoto fora do alcance das crianças. O manuseio incorreto pode resultar em asfixia ou incêndio, ou queimaduras químicas.

No manual da barra de som Vizio, é aconselhável substituir as pilhas que acompanham este controle remoto por duas novas pilhas alcalinas Syska, Duracell ‘AAA’ quando precisarem ser substituídas.

3. Controles e conexões

Botões O que acontece Entrada Bluetooth Segure para emparelhar Volume

Você pode alterar o volume do áudio aumentando ou diminuindo Entrada Pressione para alterar a fonte de áudio Poder Pressione para ativar ou desativar a barra de som

4. Parte traseira da barra de som

Porta Usar DC ENTRADA Porta de alimentação USB Entrada USB Óptico Entrada de áudio óptico digital Digital Entrada coaxial AUX Entrada de áudio analógica (RCA estéreo) AUX Entrada de áudio analógica (estéreo 3,5 mm)

Vizio Sound Bar 2.1 Manual Download Gratuito 2022

Clique aqui para baixar

Então, isso é tudo em Novo e manual antigo da barra de som Vizio. Esperamos que você ache útil. Para mais informações, comente abaixo.

